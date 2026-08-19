Milei hizo una enardecida defensa de su gestión económica y Kicillof volvió a cruzarlo

Tras recibir una serie de fuertes críticas de la oposición contra los resultados de su gestión económica, este martes 18 de agosto el presidente Javier Milei decidió usar su cuenta de X para defender sus posiciones sin ocultar el enojo que le han provocado todos esos cuestionamientos a su gestión.

En su primer posteo, el mandatario hizo referencia a los Chachos, la moneda local que volvió a usarse en La Rioja, a la cual calificó como “Plan Platita 2.0”, adjuntando un video en el que la conductora Nancy Pazos reivindica la moneda impulsada por el gobernador Ricardo Quintela diciendo: “Es la segunda emisión y fue absolutamente exitosa la primera. Hay que ir a estudiar qué está pasando para ver si quizás los otros gobiernos peronistas no pueden hacer lo mismo. Acá lo que está faltando por parte del peronismo es osadía para hacer las cosas diferente”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El presidente escribió: “PLAN PLATITA 2.0 El peronismo siempre propone gastar más. Y siempre propone pagar estos delirios con emisión de dinero. Por eso íbamos a una hiper con más de 50% de pobres, 20% de indigentes, 30% de los trabajadores formales debajo de la línea de pobreza y 70% de pobreza infantil. La receta para la esclavitud desde el impulso de la pobreza usando la asistencia como medio. CINICOS”.

Duhalde cuestionó duramente a Milei, criticó al peronismo y fue contundente sobre la candidatura presidencial de Kicillof

En su siguiente posteo, el mandatario volvió a cuestionar a los dirigentes de la oposición, en especial del Partido Justicialista, y a economistas que proponen el aumento del gasto público a través del incremento de los de impuestos: “Hasta ayer creí que no había algo más estúpido que aceptar el déficit cero, mientras proponen aumentar de modo brutal el gasto subiendo impuestos que recaudan poco y nada. Me equivoqué, hay imbéciles que no sólo proponen aumentar aún más los gastos, sino que al mismo le suman baja de impuestos”.

En su tercer posteo, Milei insistió con la defensa de su política económica, aprovechando para volver a cuestionar al periodismo: “Es IMPRESIONANTE lo que les molesta a los periodistas cada vez que viene un observador externo y señala el trabajo excelente que estamos haciendo...".

Para luego sumar: "Así como les molestó muchísimo cuando Kristalina Georgieva habló bien del programa, lo mismo pasa con las reflexiones de Sebastián Galiani... Es obvio el sesgo anti-gobierno que muestra el periodismo corrupto. Unos por falta de pauta, otros por ignorancia y finalmente los resentidos envidiosos”.

Y cerró afirmando: “Muy a pesar de todos los enemigos del progreso, no vamos a descansar en nuestra tarea de hacer grande a la Argentina nuevamente. VLLC!”.

El nuevo cuestionamiento de Kicillof a Milei

Mientras Javier Milei usaba su cuenta de X para defender su gestión económica y responderle a sus críticos, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la presentación del nuevo Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC) en Vicente López, y aprovechó para volver a cuestionar al presidente.

“La economía del conocimiento es una rama de enorme relevancia dentro de la matriz productiva bonaerense: este es un sector estratégico que, aun en medio de las dificultades económicas que atravesamos, sigue invirtiendo en el país y generando empleo de calidad”, afirmó Kicillof en declaraciones registradas por la Agencia Noticias Argentinas.

Axel Kicillof

Para luego remarcar que “con la creación de este Consejo apuntamos a consolidar una agenda de desarrollo y a promover un espacio permanente de articulación y consenso que reúna las voces del sector privado, el sistema científico, las universidades y los trabajadores”.

Kicillof insiste con su agenda federal: visitará a Capitanich en Chaco

En ese punto, Kicillof cuestionó al gobierno de Milei porque “en un contexto de inmensos cambios tecnológicos en todo el mundo, aquí tenemos un Gobierno nacional que está desfinanciando áreas enteras vinculadas a la ciencia y la tecnología: estamos perdiendo capacidades construidas durante muchos años y sufriendo día a día la fuga de cerebros”.

Para cerrar advirtiendo: “Están provocando un daño inédito: cortar recursos para la investigación, maltratar a los investigadores y abandonar la ciencia inflige un daño incalculable al futuro de la Argentina”.

HM/DCQ