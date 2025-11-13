Javier Milei vuelve a su zona de confort: hoy viaja a Corrientes para hablar en un congreso liberal

Javier Milei se presenta en Corrientes y vuelve al juego más le gusta: hablarle a un auditorio de ultraderecha que lo aplauda de pie. Su única actividad será participar del 12º Congreso de Economía Regional, organizado por el Club de la Libertad, una fundación que desde hace años se convirtió en un faro del pensamiento ultraliberal en el interior del país.



“Los desafíos del crecimiento económico” es el pomposo título del evento, donde se cobra una entrada 50 mil pesos, menos para los socios de la fundación. El evento se realiza en el Espacio Andes y congrega a economistas, empresarios y académicos afines a las ideas de libre mercado, desregulación y reducción del Estado.

El Presidente no tiene en agenda reunirse con el gobernador Gustavo Valdés, con quien mantiene una relación distante desde el inicio de su gestión. Su paso por Corrientes será estrictamente simbólico y discursivo: volver a uno de los escenarios donde mejor se siente, rodeado de admiradores ideológicos y de un público que celebra cada una de sus diatribas contra el “colectivismo” y el “estatismo empobrecedor”.

Lo acompañarán, como siempre, Karina Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia —su sombra, su sostén y la figura que todo lo ordena—, y también Manuel Adorni, ahora con el nuevo rango de jefe de Gabinete, en su primera gira en el cargo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Se viene una entrada de dólares fenomenal", adelantó Luis Caputo ante los industriales

El Club de la Libertad no es nuevo en la historia del Milei conferencista. Antes de ser Presidente, el economista ya había pasado por este mismo espacio como invitado estelar. En esas charlas, sin corbata y con su estilo de “rockstar del liberalismo”, mezclaba ecuaciones económicas con arengas ideológicas. Era el Milei más puro, el que se sentía más libre, antes de los condicionamientos del poder.

Por eso su presencia de hoy tiene también un sentido de regreso. En medio de una etapa de reconfiguración interna del Gobierno, con nuevas caras en el gabinete y con la mirada puesta en una “segunda fase”, Milei se da el gusto de volver a hablarle a los suyos.

El evento, que durante años funcionó como punto de encuentro para figuras del liberalismo argentino —desde economistas ortodoxos hasta libertarios emergentes—, es también una caja de resonancia del universo de ideas que Milei llevó al poder. En otras ediciones pasaron nombres como Ricardo López Murphy, José Luis Espert, Diana Mondino y Alberto Benegas Lynch (h).



Cómo queda el balance interno entre Karina Milei y Santiago Caputo tras lo nuevos nombramientos

El viaje a Corrientes no forma parte de una agenda federal sino de una reafirmación doctrinaria. El Presidente no va a gobernar: va a predicar. Su mejor versión sigue siendo la del orador de congresos liberales, el economista en modo cruzado ideológico.

Mientras tanto, en Buenos Aires, su Gobierno se prepara para impulsar las reformas estructurales prometidas en campaña. Pero hoy, por unas horas, Milei vuelve a su esencia. A ese lugar donde no necesita negociar ni moderarse. A ese escenario donde el Presidente deja paso al predicador libertario.