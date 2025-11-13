Manuel Adorni, el nuevo jefe de Gabinete, publicó un video de despedida en redes sociales tras dejar su cargo como vocero presidencial. En la grabación, se repasan algunos de los anuncios que realizó desde el inicio del gobierno de Javier Milei, así como sus cruces con periodistas.

"10/12/2023 - 04/11/2025. Gracias por tanto. Fin", escribió el exvocero en su cuenta de X, junto con el video. Las fechas hacen referencia al período de casi dos años que van desde su asunción como portavoz del Ejecutivo, al comienzo de la gestión libertaria, hasta su reciente designación como jefe de Gabinete, tras la renuncia de Guillermo Francos a ese cargo luego de la victoria electoral del oficialismo.

El video, de casi tres minutos de duración, repasa de su paso al frente de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Nación Argentina. Las imágenes muestran a Adorni caminando por los pasillos de la Casa Rosada, la sala de prensa oficial y una fotografía enmarcada del funcionario con el presidente Milei.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Luego, aparece un fragmento de su primera conferencia de prensa, realizada el 11 de diciembre de 2023. “Buenos días, bienvenidos. Ante todo, me presento: soy Manuel Adorni. El respeto por el periodismo, por cada uno de ustedes y por la libertad de opinión para mí son innegociables”, había expresado en aquella intervención.

Cambios en el Gobierno: Karina y Patricia, las ganadoras del nuevo diseño libertario

La publicación también incluye una selección de los anuncios que realizó durante su paso por la vocería, especialmente aquellos vinculados con la “batalla cultural” impulsada desde el Poder Ejecutivo. Entre ellos, el cierre definitivo del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), la prohibición del lenguaje inclusivo “y todo lo referente a la perspectiva de género” en la administración pública y la suspensión de la pauta oficial. También menciona la eliminación de privilegios asignados a la expresidenta Cristina Kirchner y la reducción de los aranceles de importación para teléfonos celulares.

Además, la despedida recopila algunos de los tensos intercambios del exvocero con periodistas como Fabián Waldman, Silvia Mercado y Nicolás Gallardo. “Sigan comiendo los pochoclos, pero déjennos a nosotros sacar esta Argentina adelante”, expresa Adorni en uno de los fragmentos.

“¿Fin? Bueno, voy a venir más seguido, porque la verdad es que me gusta hacer esto”, concluye Adorni en el cierre del video.

El Gobierno eliminó la Secretaría de Comunicación y Medios: sus funciones pasarán a la Jefatura de Gabinete

Tras la renuncia de Manuel Adorni a la vocería presidencial y su nombramiento como jefe de Gabinete, el Gobierno oficializó este martes la decisión de eliminar la Secretaría de Comunicación y Medios a través del decreto 793/2025, publicado en el Boletín Oficial. Ahora, formará parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

“Con el objetivo de optimizar y dotar de mayor eficiencia a la gestión del Gobierno nacional, resulta conveniente suprimir la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación, asignando sus competencias a la Jefatura de Gabinete de Ministros”, determinó el documento.

Guillermo Francos y Manuel Adorni tras el nombramiento del exvocero como jefe de Gabinete.

Tras la eliminación de la Secretaría de Comunicación y Medios, se indicó en el documento que “las tareas necesarias para posibilitar la actividad del Presidente de la Nación” quedarán a cargo de cuatro Secretarías: General, Legal y Técnica, de Inteligencia de Estado y de Cultura.

A su vez, el decreto establece que las áreas de Turismo, Ambiente y Deportes, anteriormente bajo responsabilidad del Ministerio del Interior, también serán asumidas por el área de Adorni.

El ministro de Gobierno de Kicillof pidió una reunión con Santilli y el nuevo ministro le respondió: "Tomo nota"

Además, durante una entrevista televisiva, Adorni se refirió a qué pasará con el rol del portavoz y dijo: “No vamos a tener vocero. Históricamente, el vocero fue el jefe de Gabinete. No seguirá el mismo formato de estar todos los días o día por medio en una conferencia de prensa, pero los temas importantes los seguiré comunicando yo”.

TV/LT