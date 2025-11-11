Mediante una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) retomó el control sobre un edificio de tres pisos ubicado en la Avenida Rivadavia 4615/17/19 de la Ciudad de Buenos Aires, que estaba a cargo de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo desde marzo de 2023.

La propiedad cuenta con una superficie aproximada de 283,70 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas. En la planta baja tiene también un local comercial a la calle, actualmente tapiado.

El Gobierno de Javier Milei se vio forzado a explicar por qué le asignó un inmueble a la Universidad de Madres de Plaza de Mayo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Esta decisión llega después de que, la semana pasada, el Gobierno cediera otro edificio porteño a la Universidad de la Madres de Plaza de Mayo. Se trata de un inmueble de 761 metros cuadrados, casi el triple de superficie del de Caballito. Está ubicado en la calle Tinogasta 5268, en el barrio de Villa Devoto.

El edificio de Caballito estaba vacío desde hace una década

Según el Informe de Ocupación y Uso de Bienes del Estado publicado por la Dirección de Despliegue Territorial el 21 de marzo de 2025, el edificio de Rivadavia 4615 se encuentra "sin uso y libre de ocupantes desde hace 10 años aproximadamente”. Antes de ser cedido a la Universidad de la Madres, había estado a cargo de la Armada; allí había funcionado durante años el servicio de odontología de la obra social naval.

La resolución 70/2025 publicada en el Boletín Oficial este martes afirma que la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo declaró a través de una nota fechada el 5 de noviembre que no precisa el inmueble. "No se requiere su utilización para el desenvolvimiento de las actividades institucionales", dice el texto de la nota citada. "En consecuencia, el inmueble queda a disposición de esa Agencia, a los fines de que se le asigne el destino que estime corresponder”.

A partir de esta medida, el edificio podrá destinarse a otras finalidades.

MB/ff