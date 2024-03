Ministros en crisis por amenazas en Twitter y "carpetazos" de libertarios

El presidente Javier Milei cuenta una y otra vez que su herramienta de comunicación más importante es la red social Twitter. Incluso, reconoce que pasa tres veces al día por allí para responder comentarios y hasta marcar línea de Casa Rosada. Alrededor de Milei se multiplican las cuentas que defienden con uñas y dientes los mensajes de su líder. La mayoría son usuarios de cuentas anónimas, aunque desde que Milei asumió el poder comenzaron a mostrar su verdadera identidad.

Pero más allá de "sumar" a los comentarios del Presidente, muchos comenzaron a aleccionar disidentes internos. Lo vivió en carne propia la vicepresidenta Victoria Villarruel cuando, en medio de la crisis por el DNU, observó como varios usuarios libertarios comenzaron a hablar de su vida privada y hasta inventar cuestiones personales. Ahora quien está viviendo en carne propia el error de haber salido del discurso oficial es el secretario de agricultura, Fernando Vilella.



La semana pasada el tuitero libertario Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, lo amenazó con echarlo por haber puesto "me gusta" a una publicación del senador radical, Martín Lousteau. Por esta razón, el Gordo Dan, quien a modo de comisario político lo amenazó públicamente con su despido: "A partir de mañana no formás más parte del gobierno. Nos vemos". Si bien Parisini no ostenta ningún cargo oficial en la estructura gubernamental del Estado nacional, ocupa un rol fundamental para el Gobierno en las redes sociales. "Obviamente fue un error que ya enmendé. Jamás lo haría con alguien con quien disiento en casi todo", dijo el ingeniero. El Gordo Dan le respondió con un tajante: "No me interesa. Llévenselo".

La situación, que podría terminar en una simple anécdota de redes sociales, no terminó allí. Según pudo saber PERFIL, obligaron al funcionario y al ministerio de Bioeconomía a cerrar la cuenta oficial del área. "Perdimos más de 10 años de laburo", dijo un empleado de carrera a este medio. Luego, el jueves a última hora el secretario debió suspender el resto de su agenda para ir a dar explicaciones a Casa Rosada. "Le dijeron que vaya de urgencia. Lo que hizo no fue gratis", contaron a PERFIL. Al día siguiente Vilella comandó en Rosario un evento del sector agropecuario. El comunicado del ministerio lo puso en segundo plano y buscaron ocultar su presencia a través de las redes sociales.

Ante este escenario, PERFIL preguntó si seguiría en el cargo. Un ladero de Milei le quitó dramatismo y aseguró: "No hay ningún problema con él, solo que tiene que entender que la comunicación se maneja desde las ideas libertarias. Empieza con el Presidente, sigue con Karina (Milei) y luego los guardianes de Twitter. Si lo entiende, sigue. Sino veremos". Por el momento Vilella decidió aceptar la penitencia y bajar el tono. Tampoco quiso responder las consultas de este portal. Quienes lo vieron los últimos días señalaron que estaba preocupado por la manera de actuar que tuvieron desde Presidencia. "Los ministros trabajan con terror", sentenciaron.