El secretario de Agricultura, Fernando Vilella, fue escrachado en X (antes Twitter) luego de darle "Me gusta" a una publicación del senador radical Martín Lousteau donde criticaba la gestión de Javier Milei. El hecho no pasó desapercibido para el tuitero libertario Gordo Dan (Daniel Parisini), quien sentenció que el funcionario ya no formará parte del Gobierno a raíz del episodio.

"A partir de mañana no formás más parte del Gobierno. Nos vemos", escribió Parisini en su cuenta de X. La publicación estuvo acompañada de una captura de pantalla que mostraba el "Me gusta" del titular de la secretaría de Bioeconomía (exAgricultura) al posteo de Lousteau.

Los polémicos "me gusta" de Javier Milei contra los senadores tras el rechazo del DNU

El senador radical había publicado el martes un fuerte mensaje cuestionando la postura del Gobierno en torno a la Salud y la Ciencia. “Peor epidemia de dengue en 15 años. Ni una campaña de prevención nacional a la vista. Ministro de Salud que brilla por su ausencia. Vocero que cuestiona a la ciencia. Vacuna inaccesible para millones de argentinos y argentinas. Gobierno ausente. ¿Insensibilidad o cinismo?”, enumeró el radical, en un tuit que fue avalado por Vilella con un "Me gusta".

El "Me gusta" involuntario de Vilella lo puso en el ojo de la tormenta, siendo que distintos usuarios libertarios reflotaron que en el pasado fue parte de los equipos técnicos de Facundo Manes en su frustrada candidatura presidencial de 2023 y también funcionario de la Provincia de Buenos Aires, con Daniel Scioli, actual funcionario.

Ante la exposición por parte del tuitero, el secretario se echó para atrás y aseguró que fue un accidente. "Obviamente fue un error que ya enmendé. Jamás lo haría con quien disiento en casi todo", explicó Vilella. Sumado a esto, respondió al mensaje que había likeado originalmente y atacó a Lousteau: "Que mala memoria, nunca un éxito personal que haya generado un impacto positivo en la gente....".

Sin embargo, la justificación del secretario no satisfizo a Parisini, quien insistió: "No me interesa. Llévenselo". La respuesta del tuitero tuvo el mismo tono irónico que muestra en su biografía de X, donde asegura ser el "director de la AFI [por la Agencia Federal de Inteligencia]".

A pesar de ser uno de los militantes en redes de Milei que formó parte del equipo de comunicación de la campaña, el joven no tiene un cargo formal en el Gobierno. Sin embargo, su pareja, María Belén Casas, fue nombrada en el Estado como jefa de Gabinete de Universidades bajo el ala de Alejandro "Galleguito" Álvarez, el subsecretario de Política Universitaria, según informó La Política Online.

