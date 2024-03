Milei habló de su relación con Villarruel, cruzó a Kicillof por la inseguridad y explicó por qué usa tanto Twitter

El presidente Javier Milei brindó una entrevista este domingo en la que se refirió a su relación con los ministros, destacó a Patricia Bullrich en Seguridad, cruzó duramente al gobernador Axel Kicillof, explicó por qué usa tanto Twitter y confirmó que no está peleado con la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de que aceptara el tratamiento del DNU que fue rechazado en el Senado.

En una entrevista con Luis Majul en LN+, Milei buscó despejar la tensión asegurando: “Con Victoria (Villarruel) no estamos peleados, tenemos una excelente relación aunque no pensamos exactamente igual”. “Nuestras diferencias son imperceptibles”, afirmó y opinó que “hubo una interpretación maliciosa” del comunicado del miércoles pasado en el que acusó -mientras se desarrollaba la reunión de Labor Parlamentaria- a “algunos sectores de la clase política” de pretender “avanzar con una agenda propia e inconsulta”.

Además, el jefe de Estado ratificó su apoyo a la "rebelión" de José Luis Espert contra los impuestos bonaerenses (“totalmente de acuerdo”, dijo) y volvió a atacar al gobernador Axel Kicillof: “Viola la propiedad privada con impuestos”. “Es expropiatorio, no tiene contrapartida de bienes públicos. Kicillof no da nada, en términos de seguridad, la provincia es un baño de sangre; en educación, los rendimientos de los alumnos son verdaderamente paupérrimos; en la salud, ya vimos la estafa del Estado presente durante la pandemia”, reflexionó.

“El default de la provincia de Buenos Aires es grosero”, criticó Milei y, al cruzar al senador radical Martín Lousteau por haber votado en contra de su DNU, repitió su descalificación hacia el gobernador. “Lousteau es un incompetente sistemático, como Kicillof”, lanzó. “Lousteau es un camaleón, busca sus ventajas”, dispuso también. Respecto a quienes votaron en contra de su DNU, apuntó: “De los ‘orkos’ se esperan actitudes de ‘orkos’. Son los populistas, kirchneristas. Les interesa sólo defender sus intereses de casta”.

Asimismo, reconoció que “el rechazo al DNU estaba contemplado”, aunque “no cree” que esté caído en Diputados todavía. “Y si se cae, los que lo hagan caer van a llevar la misma suerte de los nombres rojos, y sus caritas, de lo que pasó en el Senado. No es un escrache, las votaciones son públicas. Que la gente sepa quiénes son enemigos de la sociedad”, comentó. “Sabíamos que nos iban a hacer la vida imposible”, lamentó. En ese sentido, señaló que “al DNU lo podemos partir en 7 partes” y que puede “gobernar sin que me aprueben la ley”, pero que “sin la ley Bases no tiene sentido el Pacto de Mayo”.

Milei reveló que está “satisfecho con todos” sus ministros y mencionó que “interactúa mucho” con su ministro de Economía, Luis Caputo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello. “Bullrich es impecable”, elogió y se refirió a la situación en Rosario: “Estamos tomando una acción decidida, agregamos 450 efectivos más”. “Vamos a sacar una ley para atacar el narcoterrorismo”, prometió.

Javier Milei desafía al Congreso: "Si el DNU se cae en Diputados, vamos a volver a la carga con otros DNU"

“Mi relación con Macri está perfecta”, aclaró también el presidente y dijo que “con el PRO trabajamos de manera muy alineada”. Tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández le recomendaron a Milei “rosquear más, pero no me sale”, admitió. En cuanto al universo futbolístico que acarrea Macri, el libertario acordó que “la mala gestión de Riquelme en Boca está llenando de alegrías a River”.

Sobre su uso de X (antes Twitter) que ha sido criticado por incluir cientos de “likes” y publicaciones por día, el presidente explicó: “Les molesta que use Twitter por envidia. A través de Twitter tengo contacto con la gente. Los libertarios nacimos en las redes sociales, no gastamos nada. Tenemos comunicación orgánica”, festejó y aceptó tener “deformaciones profesionales”. Sin embargo, descartó: “El problema por las formas es una hipocresía”.

Milei habló sobre la situación económica: “Privatizaríamos todo”

Durante la misma entrevista, el presidente asumió que en su gestión “siete de cada diez argentinos la está pasando peor, pero también es cierto que siete de cada diez argentinos cree que vamos a bajar la inflación. Lo estamos haciendo y lo vamos a hacer”, prometió. Milei alegó que “es falso que la gente esté pagando el ajuste y la casta no” y repitió que “emitir dinero es una estafa”.

“Llevamos haciendo un ajuste del 11% del PBI”, calculó el libertario y reconoció que hay “licuadora” sobre los salarios. “Siempre expliqué que iba a haber motosierra y licuadora”, defendió Milei y expuso que “echamos a 50 mil empleados públicos”. “Cuando se fue Alberto Fernández, los jubilados ganaban 80 dólares y ahora, con el bono, ganan 200. Sabíamos que el ajuste iba a ser duro y por eso aplicamos políticas sociales muy fuertes”, añadió.

“Estamos dando contención social. La fórmula nuestra le permite recuperar a los jubilados un punto y medio del PBI”, argumentó. “Tenemos que terminar con 100 años de decadencia”, postuló y aclaró: “Nuestro modelo es Suiza, Irlanda”. Además, Milei prometió que va a “derrotar a la inflación” y lanzó: “Si fuera por nosotros, privatizamos todo”. Sobre sus recortes, cuestionó a la agencia Télam por “haber sido un mecanismo de propaganda política” y al INADI porque “cancelaba a los que pensaban distinto”.

ML / ED