A pesar de no obtener respuestas a sus reclamos, piqueteros levantaron el acampe en Plaza de Mayo

Los movimientos sociales que integran la Unidad Piquetera (UP) decidieron levantar el acampe en la Plaza de Mayo para darle continuidad al reclamo por "otras vías", luego de haber pasado 22 horas frente a Casa Rosada tras una movilización multitudinaria en el centro porteño.

"Fue una jornada de lucha, pero sin resultado desde el punto de vista de las reivindicaciones", manifestó Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero -una de las agrupaciones que nuclea la UP-. La resolución de levantar las carpas surgió después de una asamblea que transcurrió este jueves.

Dentro de los reclamos, exigen una actualización de los montos que perciben los jubilados, monotributistas y beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, además de un bono de emergencia de 20 mil pesos. "Necesitamos respuestas concretas, no podemos esperar por la situación social que vivimos", añadió el dirigente en declaraciones a FM La Patriada.

Durante la reunión, Beliboni dijo que se trató de un "acampe histórico" y que "ha conmovido incluso a referentes del Frente de Todos". A pesar de no haber sido recibidos por el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, los dirigentes dialogaron con el director de asuntos institucionales de esa cartera.

Belliboni: "Pasé una noche muy dura en el acampe como para escuchar a un ministro que durmió cómodo"

Sobre el encuentro, quien lidera el Polo Obrero manifestó: "Nos dijo que Massa está pensado la situación social, pero resulta que para otras cosas no tiene que pensar mucho. Como el dólar para los exportadores". En tanto, señaló que los reclamos de la UP aún "no tuvieron respuestas".

Luego de hacerse presente en el Palacio de Hacienda, los movimientos sociales se trasladaron al Ministerio de Desarrollo Social. El ministro Juan Zabaleta, que dirige esa cartera, prometió recibirlos el 24 de agosto.

No conformes con esa respuesta, fue que tomaron la decisión de acampar durante la noche en la Plaza de Mayo. En ese marco, también pidieron que no se pague la deuda externa y se utilice ese dinero para “atender la emergencia de los jubilados y los trabajadores precarizados”.

Cerruti pidió que los piqueteros "acepten el diálogo"

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, se refirió a la protesta y pidió fortalecer el diálogo con los sectores que reclaman. "Esperamos que quienes se están movilizando tengan un diálogo más fluido. El Ministerio de Desarrollo Social está dialogando y haciendo un enorme trabajo para auditar los planes sociales y transformarlos en trabajo", declaró a la prensa.

En tanto, destacó la labor de Zabaleta al frente del ministerio y concluyó: "El objetivo del Gobierno es que los recursos estén destinados a la educación, a la ciencia, a la técnica, al trabajo, al desarrollo productivo porque todo eso hace que los argentinos y las argentinas puedan encontrar su lugar y su futuro".

FP / MCP