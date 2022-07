Nace la Cámara Empresaria de Vendedores de comercio electrónico para defender a pymes

La Cámara Empresaria de Vendedores de E-Commerce (CEVEC) fue creada recientemente con el fin de representar a los vendedores formales que utilizan plataformas electrónicas para desarrollar sus actividades comerciales, industriales o de servicios.

Según Enzo Espósito, presidente de CEVEC, “en los últimos dos años, se sumaron masivamente a la venta por plataformas electrónicas, familias y emprendedores que, a causa de la pandemia, vieron la oportunidad de buscar una alternativa de crecimiento. En la CEVEC, lo que buscamos es darle a cada uno de esos emprendedores, microempresarios y empresarios pymes un lugar de contención, de representación y sobre todo, de formación comercial y educación financiera, para evitarles dolores de cabeza y en especial, que no caigan sus emprendimientos, muchos de los cuales son hoy el sustento de familias enteras. Somos gente que conocemos cuáles son las principales amenazas, porque muchos de nosotros hemos pagado de nuestros bolsillos los errores en la ejecución comercial, la falta de previsión financiera o el desconocimiento tributario del sector y queremos compartir nuestra experiencia y la de especialistas para que todos puedan lograr sus objetivos, pequeños o grandes.”

Es probable que los negocios que no se mantengan actualizados sobre las herramientas, conocimientos, cambios y avances en esta nueva forma de difundir, vender y atender, queden atrás. Los límites físicos y el posicionamiento zonal ya no son barreras para que competidores más grandes o más pequeños, de cualquier lugar del mundo, puedan llegar a competir por los mismos clientes.

El consumidor digital decide mucho más influenciado por redes sociales que por medios tradicionales, por lo que los comercios y Pymes deben aprender a destacarse en estos canales, lo que no necesariamente requiere grandes presupuestos, pero si nuevas habilidades. Ya no se trata de aprovechar la ubicación geográfica, por el contrario, el cliente digital compra en cualquier horario, en cualquier día y desde cualquier lugar. Es común ver a personas recorriendo comercios y, desde allí, verificar si el producto está disponible en una plataforma digital a un precio más conveniente, utilizando la infraestructura del comercio físico como espacio para tocar y probar, mientras que la compra la terminan formalizando de manera digital.

Además, este nuevo consumidor tiende a compartir las experiencias que lo sorprenden y también a manifestar su disgusto de forma pública en las redes sociales, lo que es un arma de doble filo que hay que saber administrar a favor de las empresas. El comercio electrónico implica una forma diferente de llevar la gestión de un negocio, una nueva forma de comunicar, vender, atender y dar servicio al cliente, incluyendo la generación de contenido, la interpretación de datos, la gestión de pedidos remotos, el retiro en local (que puede ser un dark store) o en otro punto, la entrega puerta a puerta, la atención ágil, la gestión de precios y promociones a medida, entre otras. Y no todos los negocios están adecuadamente preparados para aprovechar este potencial.

Se espera que para el año 2025 el volumen de negocios mediante e-commerce alcance los US$ 42.000 millones en Argentina, lo que implicaría un crecimiento de alrededor del 150% en los próximos tres años. Esto implica que comercio o pyme que no sepa explotar al máximo esta nueva modalidad de venta no solo no podrá capitalizar este crecimiento, sino que podrá verse afectado por las acciones que sus competidores hagan. Incluso cambiará aún más la lógica de la ubicación y, por ende, los costos inmobiliarios y la afluencia de público en las diferentes zonas.

Según Espósito, “la CEVEC busca colaborar con todas las entidades y organizaciones del ecosistema, brindar servicios, beneficios y, sobre todo, representación ante los actores del ámbito público y privado para que se desarrollen, crezcan y sigan aportando al crecimiento del sector”.

*Ingeniero especialista en estrategias, innovación y transformación digital, autor del libro Inspiración Extrema, y conferencista.