En la jornada de la aprobación de la Ley de Glaciares, la diputada de Unión por la Patria Natalia Zaracho, presentó una cuestión de privilegio contra la funcionaria Sandra Pettovello tras el anuncio del cierre del programa Volver al Trabajo. El discurso de la legisladora resaltó por la dureza del tono.

Durante su intervención en el recinto, Zaracho dijo: “Yo la verdad es que todavía no entiendo cómo pueden ser tan basura, no sé en qué colegio estudian y salen tan hijos de p...”, lanzó en referencia a las decisiones de la funcionaria y el Ministerio de Capital Humano,

Reforma de la Ley de Glaciares: cómo votó cada uno de los Diputados

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La legisladora agregó que su indignación no se reduce a las formas, sino a las políticas que afectan a los sectores más vulnerables.

“Perdón que se ofendan, que se asombren por las formas, pero no se asombran cuando los que c... a palos a los jubilados, cuando les sacan la medicación, cuando la gente no tiene qué m... comer en los barrios populares y esa es la bronca que tengo", dijo.

Momento tenso en Diputados: el enojo de Pietragalla y la reacción de Lilia Lemoine

Y agregó: "No voy a venir a fingir y a querer parecerme a algo que no soy, esto es lo que soy”, señaló, mientras en el recinto se escuchaban murmullos de otros sectores.

Zaracho también apuntó a los privilegios de algunos funcionarios: “Todas las semanas le sale un departamento nuevo a Adorni. En ese contexto eligen meterle la mano en el bolsillo a los más pobres y no quieren que me enoje”, cerró.

LT