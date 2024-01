Obligado a hacer cambios, el Gobierno reescribe la ley Ómnibus y se prepara para su votación

Acorralado por los tiempos, sin margen de opciones, el Gobierno tuvo que abandonar la puesta en escena del “todo o nada”, que alimentó Javier Milei y su entorno desde el minuto uno de su gestión, y cedió ante los reclamos de la oposición para generar cambios profundos en la ley ómnibus. Una serie de modificaciones, entre las que figuran las jubilaciones y retenciones, que contaron con el puño y letra de la Casa Rosada y que se podrían ampliar en las próximas horas porque restan negociaciones intensas. En este marco, el Gobierno emitió un decreto para extender las sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero.

En principio, hay un consenso sólido entre la Libertad Avanza y sectores de la oposición más proclive el diálogo, como el PRO y Hacemos Coalición Federal, en limitar las privatizaciones de empresas públicas (YPF no se toca aunque también podría entrar en esa nómina Aerolíneas Argentinas), instrumentar una baja a cero de las retenciones para las economías regionales y en que las facultades delegadas al Poder Ejecutivo sean solamente de un año. Además, el oficialismo está dispuesto a eliminar la emergencia social, sanitaria y en el área de Defensa.

La oposición “dialoguista” | Rodrigo De Loredo, de la UCR, Cristian Ritondo, del PRO, y Miguel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal, los dirigentes que se sentaron a ver modificaciones con los enviados de la administración libertaria para dialogar.

En cuanto a la reforma previsional, se consagraría una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, indexada a la inflación, dejando de lado la opción de que aparezcan aumentos a discreción y por decreto del Presidente, como estaba estipulado en el proyecto original. Tras las quejas de gobernadores, el Gobierno da marcha atrás y en materia de pesca se mantiene la obligación de desembarcar en Argentina y, en relación a los Hidrocarburos, se incluye la aclaración “Nacional o Provincial, según corresponda” para evitar “interrogantes sobre competencias de las Provincias en la materia, en todo el articulado”.

En teoría, estiman que habrá dictamen el lunes o martes y la sesión se producirá el jueves, a contramano de las estimaciones del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El riojano siempre se mostró optimista y, pese al diálogo entre oficialismo y oposición, con la Casa Rosada en el medio con Guillermo Francos, el ministro del Interior, y el consultor Santiago Caputo, dijo que el dictamen podía aparecer rápidamente. Incluso, fue el primer integrante de LLA que mencionó una fecha de jornada de sesión, la del sábado 20. “Es difícil y estamos encaminados. Pero no es imposible sesionar el sábado”, planteó en una entrevista.

Pero sus tiempos fallaron, como los argumentos de los voceros oficiales, quienes se empeñaron hasta último momento en machacar con que el Gobierno “no estaba negociando” la ley, solo aceptando “mejoras”, tal como sostuvo a rajatabla Manuel Adorni, como otras voces del entorno del jefe de Estado.

“No es todo o nada. La reforma electoral puede ser tratada como un proyecto aparte”

De todos modos, como apunta una espada parlamentaria del bloque libertario, todavía faltan varias conversaciones, que se producirán durante todo el fin de semana, para terminar de afinar la letra más chica de una iniciativa prácticamente nueva, porque además de sufrir cambios tiene altas probabilidades de ser cortada: pese a los deseos del Presidente, que siempre quiso que la normativa se sancione tal como fue presentada, hay un grupo de legisladores de LLA de ambas Cámaras que aparecen totalmente predispuestos a sacrificar cuestiones que consideran que pueden ser debatidas “en otro momento”, como recalcan.

“Hay que entender que esto es una democracia, hay que respetar las mayorías y por la posición en la que estamos hay que construir consensos, sí o sí. No es todo o nada. La reforma electoral, por ejemplo, puede ser tratada como un proyecto aparte y en marzo, porque no tiene necesidad ni urgencia”, lanzó un miembro del Parlamento de LLA que en las últimas horas pisó Balcarce 50 para conocer de cerca el margen de maniobra. Hay más: en el bloque violeta no descartan que en los próximos plenarios de comisiones aparezcan dictámenes por separado. “Eso lo vamos a terminar de definir dentro de poco, todavía no está establecido, pero es una opción para aumentar los consensos”, planteó un diputado ante este medio.

Otro dato: a contrarreloj, en la redacción de los nuevos artículos del proyecto estuvieron trabajando codo a codo Javier Herrera Bravo, secretario Legal y Técnico, un hombre que pasó por el área durante la gestión de Mauricio Macri, y José Rolandi, el secretario ejecutivo de Gobierno de la Jefatura, una persona de excelente vínculo con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. El ministro coordinador, como destacan fuentes libertarias, estuvo supervisando todo el proceso desde el Foro de Davos, y continuará en ese plan durante los próximos días.

A su vez, en la noche de ayer, el Poder Ejecutivo decidió avanzar un paso más y emitió el decreto de necesidad y urgencia que prorroga las sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero. La versión corrió con fuerza entre los legisladores de LLA a primeras horas de la tarde de ayer, pero esperaban el DNU para el día lunes por la mañana.

Apoyo de Estados Unidos

Banca. Kevin Sullivan elogió la apertura del Gobierno de Milei.

El máximo referente libertario recibió un espaldarazo en las últimas horas por parte de Estados Unidos: Kevin Sullivan, de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, aseguró que la administración de Biden está dispuesta a colaborar con la Argentina. “Nosotros estamos colaborando muy de cerca con el nuevo gobierno. Hemos visto una apertura de su parte de colaborar con nuestro gobierno, vamos a ver en qué áreas podemos cooperar”, señaló el diplomático.

Luego detalló los puntos en los que están especialmente interesados en involucrarse: “Estamos muy interesados en trabajar con él en áreas como energías, en minerales que tiene Argentina y también, por supuesto, en apoyar sus esfuerzos en promover una estabilización de la economía que viene desde hace muchos años sufriendo múltiples crisis”.

“Vamos a apoyar al gobierno de Argentina en sus esfuerzos con la comunidad internacional de buscar recursos para poder enfrentar sus desafíos, el presidente tiene planes y estamos en diálogo con él”, agregó el funcionario norteamericano.