La oposición dialoguista pone condiciones para apoyar la ley Ómnibus y no da por cerrado ningún acuerdo

Horas frenéticas viven los diputados oficialistas y opositores en lo que parece ser la instancia final de negociación por la ley ómnibus. Mientras que el Gobierno busca que el megapaquete sea aprobado antes del miércoles que viene, día del paro de la CGT, los dialoguistas del bloque de Miguel Ángel Pichetto tienen la llave para definir la suerte de la iniciativa gubernamental, pero avisan que "hasta que no veamos la propuesta del articulado final no definiremos postura".

Este jueves hubo reuniones hasta último momento. Integrantes del bloque Hacemos Coalición Federal como Ricardo López Murphy, el propio Pichetto y Emilio Monzó, entre otros, fueron al despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem, para intentar acercar posiciones.

Y el escenario, al cierre de este artículo, es que el lunes podría haber un dictamen del oficialismo y el martes sesión. Y si bien en el bloque conformado por diputados y diputadas del peronismo republicano, del radicalismo y la Coalición Cívica, entre otros, señalan que el Gobierno tomó nota de los reclamos sobre temas álgidos, hasta que no vean la redacción final no decidirán qué postura tomar.

"Hay parte de las diferencias que planteamos que el Gobierno tomó nota y accedió a modificar, pero hasta que no esté la propuesta de articulado y veamos que refleje lo que solicitamos, no puedo decir que está todo OK", le dijo a PERFIL la diputada radical Danya Tavela.

El martes podría haber sesión en el Congreso por la ley ómnibus.

Desde el espacio expresaron diferencias con algunos puntos centrales de la propuesta oficialista. Por ejemplo, la limitación de las facultades delegadas y su periodo, la eliminación del aumento de las retenciones al agro y la eliminación de la suspensión de la fórmula jubilatoria. "Adicionalmente, hay un montón de cuestiones que seguimos solicitando que se retiren de la ley y si no lo hacen no van a tener nuestros votos", señaló la legisladora.

Tavela afirmó que la ley "no va a salir tal cual está", y avisó que "es probable que haya capítulos enteros que se caigan en el recinto".

Durante la consulta de este medio, enumeró entre ellos los capítulos referidos a Cultura, Educación, Salud, Niñez y Políticas Sociales. Y dejó una queja: "No fueron los funcionarios a hablar con nosotros, (la ministra de Capital Humano, Sandra) Petovello no fue a exponer a la Comisión".

El proyecto de ley ómnibus que presentó el Gobierno tiene entre sus artículos uno que ratifica el DNU de desregulación económica 70/2023. Para Tavela ese punto "no tiene los votos", ya que "es una provocación del Gobierno y una maniobra política".

Stolbizer: "La ley no va a salir como fue pedida"

Más temprano, durante una entrevista en El Destape, Margarita Stolbizer afirmó que a esta hora "no hay acuerdo" y afirmó que "ese paquetón gordo que mandó el Gobierno era imposible que salga" tal cual está.

Margarita Stolbizer.

Stolbizer ratificó los temas que deben sacarse para que el Gobierno cuente con su apoyo y dijo que en ese punto "en nuestro bloque coincidimos todos". Sobre las facultades extraordinarias, indicó: "Nuestra posición es que no van a salir como fueron pedidas. Ni en los temas, ni en la medida, ni en el plazo. La prórroga se la da el Congreso, no el Ejecutivo".

"El lunes tenemos reunión y vamos a discutir capítulo por capítulo", avisó. También dijo que si el Gobierno pretende privatizar empresas públicas debe mandar uno por uno los casos sobre los que quieran avanzar y no en masa como ocurrió con el proyecto.

