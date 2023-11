El embajador de Argentina en Venezuela ratificó la opinión de Maduro sobre Milei: "Neonazi y fascista"

El embajador de Argentina en Venezuela, Oscar Laborde, ratificó la opinión del presidente Nicolás Maduro, quien definió a Javier Milei como un “neonazi”. También declaró que “la mayoría del pueblo argentino votó a un candidato fascista” y que “lo que ha prometido y lo que está haciendo en estos primeros días, aun sin ser presidente, va a destruir muchos de los derechos”.

Maduro había inaugurado su programa televisivo la semana pasada postulando: “Ganó la extrema derecha neonazi en la Argentina”, y luego lanzó: “Nosotros no vamos a callar, porque es una tremenda amenaza la llegada de un extremista de derecha con un proyecto absolutamente colonial, arrodillado al imperialismo norteamericano, que pretende acabar con el Estado y que pretende instaurar en el continente el proyecto ultraneoliberal que se impuso en los 70 con los golpes de estado de Pinochet, de Videla, con el golpe de estado de Uruguay”.

En entrevista con el programa Diálogo Con, el embajador Laborde fue consultado sobre los dichos de Maduro sobre Milei como “neonazi” y contestó: “Sí, es verdad. Es verdad que lo hizo y es verdad que lo es”. “Está prometiendo privatizar Aerolíneas, YPF, dice que no va a pagar el aguinaldo. Lo que quiere es privatizar empresas para que los amigos se lleven la plata. Además, es muy posible que indulte a los militares”, explicó luego y advirtió que “lo que ha prometido y lo que está haciendo en estos primeros días, aun sin ser presidente, va a destruir muchos de los derechos”.

Si bien el diplomático admitió que hay que “aceptar la voluntad de la mayoría”, destacó que se votó “a un candidato que es un fascista”. Laborde consideró que aunque el libertario ganó las elecciones, eso “no quiere decir que tiene posibilidad de hacer lo que quiera” y también reconoció: “Nosotros no hicimos un buen gobierno, eso hizo que se acumulara una cantidad de bronca. Ahora nos toca enfrentarlo, no es que nos vamos a quedar cuatro años quietos. La gente lo votó y nosotros daremos, como ellos en su momento, los argumentos para que no se lleven adelante (sus políticas)”.

Respecto a la relación diplomática entre Argentina y Venezuela, Laborde diagnosticó: “Se va a debilitar, ojalá no mucho y se mantengan por lo menos las relaciones comerciales” y sostuvo que existe “una costumbre de romper relaciones, que esperemos que no vuelva con el triunfo de la derecha fascista”. Además, recordó que Javier Milei “tildó a Maduro de dictador, Maduro le dijo que era un fascista. Esperemos que eso no escale, se mantenga lo que hemos logrado en estos años y que las relaciones puedan, con diferentes posiciones, sostener el intercambio comercial y cultural”.

Asimismo, el conductor de la entrevista, al mencionarse la palabra “fascista”, le consultó al embajador por el expresidente Juan Domingo Perón, a lo que Laborde contestó: “No, Perón tenía otra característica. Los enemigos le quisieron adjudicar un carácter fascista que nunca tuvo y, justamente, lo que hizo fue llevar adelante una cantidad de medidas populares que Milei no hará”. El periodista aprovechó para preguntarle si consideraba a Perón un buen presidente y el diplomático respondió rápidamente: “Sí, claro”.

Qué dijo Milei sobre las declaraciones de Maduro

El presidente electo Javier Milei ha criticado en múltiples ocasiones a los gobiernos de países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán o Corea del Norte y advirtió que no tendrá relaciones diplomáticas con países “comunistas”. Sin embargo, durante la campaña electoral el libertario llamó "ladrón" y "comunista furioso" al presidente brasilero Lula da Silva y, a pesar de ello, lo invitó este domingo a la ceremonia de su asunción, por lo que se supone que revisará el rechazo a las naciones que, además de ser opuestas a su ideología, son socios comerciales estratégicos de Argentina.

El martes pasado, Milei se refirió a las descalificaciones del presidente venezolano y comentó: “A la dictadura de Maduro nosotros la condenamos, al margen de lo muy inapropiado de los términos que utilizó para calificarme. Me parece que algunos términos deberían ser erradicados, esto de banalizar el holocausto a mí eso me irrita”, dijo en una entrevista con LN+, al ser consultado sobre cómo serían las relaciones con Venezuela.

ML / ED