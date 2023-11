Un tribunal de Nueva York apoyó el acuerdo de suspensión de los bonos venezolanos

Un tribunal de Nueva York respaldó el miércoles una medida legal de los tenedores de bonos en default de Venezuela para proteger un acuerdo de suspensión de la deuda.

La jueza de la Corte Suprema de Nueva York Andrea Masley dijo el miércoles que aceptaba los términos de un acuerdo entre la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición y reconocida por Estados Unidos como la única institución legítima del país, y los tenedores de los bonos en default del país. El acuerdo consolida un llamado acuerdo de suspensión del plazo de prescripción de la deuda hasta 2028 para evitar una ola de demandas.

La decisión se produce tras una maniobra legal de un grupo de inversionistas con más de US$10.000 millones en bonos soberanos y de empresas petroleras estatales destinada a garantizar que la prórroga de los plazos de la deuda no pueda ser impugnada posteriormente por un nuevo Gobierno venezolano. Aunque la acción fue presentada por un grupo de más de 30 administradores de fondos y fideicomisarios de bonos de PDVSA, todos los tenedores de bonos se benefician de los resultados.

“La orden de la jueza proporciona una importante capa adicional de protección”, dijo Richard Cooper, abogado de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que representa a los acreedores en esta acción. “También demuestra que los tenedores de bonos pueden actuar de manera cooperativa con las autoridades venezolanas”.

Si bien el Gobierno de Nicolás Maduro ofreció prorrogar el estatuto en marzo, la decisión no era ejecutable porque su Gobierno no estaba reconocido formalmente por EE.UU. Casi cinco meses después, la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, ofreció las mismas condiciones: un acuerdo unilateral que insta a los tenedores de bonos a no demandar al país. La decisión fue rápidamente respaldada por algunos acreedores.

Aunque los bonos venezolanos siguen cotizando en niveles muy bajos, los precios se dispararon después de que el mes pasado la Administración Biden decidiera levantar las sanciones a la negociación secundaria de la deuda del país. Los bonos soberanos con vencimiento en 2027 cotizan ahora a unos 18 centavos, frente a los 10 centavos bajo la prohibición de negociación, según operadores. Los bonos de PDVSA con vencimiento en 2026 subieron casi cinco centavos a 11,5 centavos en el mismo período, según datos de Trace.

Traducido por Paulina Munita.