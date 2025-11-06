Palo Santo y sahumerios: Adorni ordenó la limpieza energética del despacho que ocupaba Francos

En la Casa Rosada, nada se deja librado al azar. Ni siquiera las energías. Antes de que Manuel Adorni desembarque formalmente en las oficinas que hasta hace pocos días ocupaba Guillermo Francos, el equipo del flamante jefe de Gabinete ordenó una limpieza energética del despacho. Palo santo, sahumerios y buenas vibras: el ritual ya está en marcha.

Según contaron fuentes oficiales a Perfil, las secretarias de Adorni se encargan personalmente de la ceremonia, que se repite también en otros despachos, como el que ocupaba Lisandro Catalán —mano derecha de Francos— y que ahora pasará a Diego Santilli. “Hay que sacar la energía vieja y abrir espacio a lo nuevo”, explicaron con tono casi espiritual desde el entorno del vocero presidencial.

Las negociaciones secretas entre el Gobierno y Cristina por la nueva Corte

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los movimientos, aunque insólitos a primera vista, encajan perfectamente con el clima místico que envuelve a la gestión. En el corazón del poder libertario, Karina Milei —hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia— suele ser señalada como la guardiana del equilibrio energético del Gobierno. No es la primera vez que “El Jefe”, impulsa rituales simbólicos o gestos esotéricos en momentos de cambio político.



Milei hizo una inesperada escala en Lima durante su viaje a Estados Unidos

Mientras tanto, Adorni arma la nueva estructura de la Jefatura de Gabinete. Entre los nombres que aún esperan confirmación para completar el nuevo esquema de poder, uno solo parece resistir cualquier cambio. Se trata de Daniel Scioli, quien —según una fuente de la Casa Rosada— “va a seguir por cuarenta años más”. La frase, mezcla de ironía y resignación, resume el espíritu de una transición donde el misticismo convive con la supervivencia política.

Con sahumerios encendidos y energías en proceso de renovación, la Casa Rosada inicia una nueva etapa bajo el signo de los rituales y la cautela. El poder, al fin y al cabo, también se limpia.