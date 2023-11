La repartición estratégica de poder que mostró el próximo gobierno de Javier Milei a favor de Mauricio Macri en las últimas horas generó ruido en todos los sectores. Uno de los primeros en salir a denunciar esto fue el analista político-financiero Carlos Maslatón, quien supo participar en los orígenes de La Libertad Avanza, pero terminó en la vereda de enfrente por varios motivos entre los que destaca que su límite es, precisamente, una alianza con el expresidente y líder del PRO. Es que para el abogado bitcoinero y ex columnista de C5N, el acuerdo Macri-Milei no fue tan repentino, sino que se cocinó a fuego lento desde junio del 2022, cuando el presidente electo cambió radicalmente.

Maslatón se descargó brutalmente en sus redes sociales, especialmente cuando surgió que Luis "Toto" Caputo estaría al frente del Ministerio de Economía. Se trata del ex Secretario de Finanzas de Macri cuando se fue a buscar crédito al FMI, el del bono a 100 años y también el ex presidente del Banco Central al que el propio Javier Milei criticó con dureza en entrevistas televisivas por la fuga de capitales que se dio en su gestión. Asimismo, la idea de nombrar a Patricia Bullrich al frente de la cartera de Seguridad confirmó la gran injerencia del macrismo en el próximo gobierno.

"Para vos, libertario. Milei te habló por 5 años contra los keynesianos, a favor de dolarización y motosierra. Te afanaron. Votaste a Macri, no a Milei. Con este equipo económico queda garantizada la corrupción financiera y a salvo toda política antiliberal. Fuiste un idiota útil", publicó Maslatón en su cuenta de X.

El "autoboicot" de Milei: en un mes habló de venta de armas, órganos y hasta niños mientras caía su imagen

Qué decía Maslatón en 2022

Sin embargo, hace un año y medio atrás, en una entrevista que le dio a PERFIL, el ex armador de Milei alertó sobre un posible "autoboicot" relacionado al cambio radical en Milei: cambió a parte de su equipo, se distanció de algunos como el propio Maslatón, habló de la venta de órganos, venta de niños y libre portación de armas en el mismo mes, y deslizó la posibilidad de competir en una PASO contra los "halcones" del PRO, entiéndase Macri o Bullrich.

En aquella nota de junio del 2022, Maslatón fue contundente: "En 50 años que sigo la política en todo el mundo, nunca vi a alguien autoboicotearse así. No sé si es consciente o inconscientemente, eso lo determinará la historia, pero pareciera que está frustrado, que se encontró con una tarea y una responsabilidad de la que no se siente cómodo haciéndose cargo (por su candidatura a presidente en 2023)".

Por su parte, en aquel entonces, Milei ya introducía la posibilidad de aliarse con parte del PRO: "Yo no voy a ir a Juntos por el Cambio. No me voy a mezclar con los colectivistas que son parte del fracaso argentino. Pero sí estoy dispuesto a recibir en las filas de La Libertad Avanza a los ‘halcones’, a personas como (Mauricio) Macri y (Patricia) Bullrich”.

Luis Caputo se reunió con banqueros para llevar tranquilidad sobre las Leliq

Consultado sobre la coincidencia de fechas entre el "autoboicot" y las primeras reuniones con Macri, Maslatón volvió a hablar con PERFIL este viernes 24 de noviembre y confirmó la teoría: "Esa separación que él tuvo de varias personas que tenía a su alrededor coincide con sus conversaciones con Macri. ¿Por qué cambió su estrategia electoral y empezó a decir locuras en 2022? Por el arreglo con Macri, que era una de las sospechas que yo tenía y que recién se hizo público después de las elecciones generales".

Además, Maslatón dijo en sus redes sociales que "la realidad es que el proyecto liberal de LLA fue aniquilado ya en junio de 2022 cuando Milei cierra con Macri en la clandestinidad. Hoy se hace público, gobierna Macri y no Milei, y los votantes de LLA fueron estafados".

Ahora, el letrado experto en finanzas dijo que este acuerdo será peor de lo que imaginaba porque "Milei es empleado de Macri: "En junio de 2022 declaré que, pese a mis diferencias irreparables con Milei, lo votaría mientras no arreglara con Macri. Hice bien, pero fue peor. Macri es el dueño del gobierno y Milei su empleado títere. Caputo es keynesianismo, deuda, default, inflación y corrupción".

Los descargos de Maslatón contra Milei, Macri y Caputo

Siempre activo en las redes, las últimas horas de Maslatón fueron bien calientes porque arremetió duro contra la vuelta de Luis Caputo al poder, corriendo también a Emilio Ocampo del Banco Central y declinando, en principio, su promesa de dolarizar y eliminar el BCRA: "Qué mentiroso sos, Milei. Has optado por el keynesianismo, el déficit del presupuesto, la emisión monetaria, el endeudamiento fiscal y cuasifiscal, la banca trucha creadora de depósitos en el aire. Siempre tendrás banco central, econometrista y macrista traidor al liberalismo", argumentó el ex panelista de C5N.

El sello de Macri en el gabinete de Milei: Bullrich se queda con Seguridad y Caputo se posiciona en Economía

El panorama financiero-económico que dio Maslatón es grave: "Téngase Presente. Esto es Caputo, en su 'renuncia' de septiembre de 2018. La especialidad del nuevo elegido por Macri y Milei es armar los peores y más corruptos enjuagues financieros en contra del pueblo para después rajarse apenas se inicia el crash. No hay peor que Caputo".

Y concluyó alertando sobre un posible nuevo Plan Bonex: "El criminal financiero de Caputo, naturalmente, no buscará redimir las leliqs pagándolas, ni siquiera parcialmente, ni bajará la tasa de interés. Su idea es incrementar nominales en pesos a velocidad para luego swapearlas por un bono favorable a los chorros de la City y para que la deuda quede en cabeza de cada argentino pobre. En 2018 dejó la marca de cómo opera, a su favor, este enjuagador de activos y pasivos del estado. Y el Presidente Milei, que dijo que no iba a imponer un Plan Bonex, esto es justo lo que hará su designado Caputo. Pero no un Plan Bonex como el de 1990 sino uno mucho peor, taylorizado al servicio del delito financiero".

JD / Gi