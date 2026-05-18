París recibirá la Semana Argentina en la segunda mitad del año para atraer inversiones europeas

Luego de la Semana Argentina en Nueva York, realizada en marzo pasado y que fue calificada como un éxito por el Gobierno de Javier Milei, el país volverá a mostrarse ante el mundo con la “Semana Argentina en París”, confirmó hoy el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.

El evento tendrá lugar en la segunda mitad del año 2026, en París, considerada la “capital europea de los negocios y la economía real”.

Sielecki se mostró agradecido con Milei y Quirno: “Gracias, presidente y canciller, por la confianza”. El mensaje lo dio en X, donde aseguró que “avanzaremos en una agenda estelar, digna de la atracción que genera hoy el país gracias al magnetismo mundial de Javier Milei y a la gran política exterior liderada por Pablo Quirno”.

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A su vez, sobre la Argentina Week en París sumó que “las inversiones francesas y de otros países europeos han aumentado significativamente en el primer tramo de este mandato (francesas puntualmente: +50,7% en 18 meses). ARG WEEK PARÍS lo acelerará”.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno, en apoyo y difusión, reposteó en su cuenta de X el mensaje de Sielecki, enfatizando: ¡Hay “Semaine Argentine” en París!

Y cerró diciendo que “también estamos organizando otras en Europa para la 2.ª mitad del año”.