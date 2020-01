Bullrich acusó de persecución a Frederic y desde el Ministerio le respondieron

La grieta sumó un nuevo episodio. La exministra de Seguridad durante el gobierno macrista, Patricia Bullrich, acusó a su sucesora, Sabina Frederic, de encabezar una persecución laboral. Sin embargo, desde esa cartera desmintieron los dichos de la referente de Juntos por el Cambio y señalaron a PERFIL que lo que pasó fue exactamente lo contrario.

"Parece que ya tienen una lista, no sé si es una lista política, y a todos los que entraron con nosotros los están echando", había expresado Bullrich. Y agregó: "Absolutamente a todos. No importa su condición, su calidad, qué es lo que hacía. Todos los días llegan 10, 20 telegramas. Hasta ATE está haciendo protestas por esto".

A raíz de estos dichos, PERFIL se puso en contacto con voceros de Frederic para conocer la visión oficial. "La orden que nos dieron fue 'no se echa a nadie'. Hubo reacomodamiento de funciones, había gente que estaba en lugares que no eran adecuados para lo que hacían y se les cambió las tareas, pero no hubo despidos", señaló una fuente.

Asimismo, esta persona agregó: "Cuando llegamos veíamos personas a la que no se les asignaba funciones, a modo de castigo. Había un destrato enorme. Es indignante que digan esto".

Ante la consulta de si hubo despidos a quienes tenían cargos políticos, la respuesta fue: "En ese tipo de niveles no se echa. Presentaron la renuncia directamente. Pero no se despidió a nadie".

JPA CP