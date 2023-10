"Tarifa Milei": cruces entre la oposición y el Gobierno por la campaña con el precio del transporte

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, criticó duramente al candidato oficialista Sergio Massa a partir de una polémica campaña que le atribuyó al Ministerio de Transporte en la que se le advertía a los usuarios que si ella o Javier Milei llegan a la Casa Rosada, el pasaje de tren costará $1100.

"Das vergüenza, Massa. Pasaron todos los límites", lanzó Bullrich a través de X (ex Twitter) y cuestionó: "¿De verdad están usando la plata de la gente para hacer este tipo de campaña sucia, ministro Massa? Dan vergüenza ajena".

Luego, la exministra de Seguridad agregó: "Los argentinos nos merecemos algo mucho mejor que seguir seguir soportando estas bajezas del kirchnerismo. El domingo vamos a terminar con esto".

El duro mensaje de la candidata opositora fue acompañado de una foto de una de las pantallas de la estación Lisandro de la Torre del ferrocarril Mitre, en la que se puede observar una campaña de la cartera de Transporte, a cargo de Diego Giuliano.

"Tarifa trenes Massa: $56,23. Tarifa trenes Milei: $1100. Tarifa trenes Bullrich: $1100", se podía leer en la pantalla de la estación junto a la leyenda: "Cuando te hablan de subsidio, esa es la diferencia en tu precio".

Para el ministro de Transporte, "el que vota a Milei debería bajarse del subsidio"

Por su parte, Giuliano le respondió a Bullrich citando su mensaje y responsabilizó a los gremios ferroviarios por los carteles que aparecieron en las pantallas, aunque aclaró que "no es miedo", sino que "es la verdad".

"¿Que los gremios le cuenten en sus espacios la verdad a la gente te duele? Contá Patricia, que sacar el subsidio pone el boleto en ese valor. No es miedo, es la verdad, aunque te duela como le dolió a los jubilados que les quites el 13%", lanzó el ministro.

El Ministerio de Transporte es una de las carteras que participa más activamente de la campaña del ministerio de Economía y que suele cuestionar tanto a Juntos por el Cambio como a La Libertad Avanza. En este sentido, el propio ministro fue quien sugirió que quien vote a Milei "debería bajarse del subsidio" por "lealtad democrática".

"El que vota a Milei debería bajarse del subsidio. Debería ser así, porque si usted va a votar por la eliminación del subsidio y se lo queda, la verdad que está teniendo una actitud de contradicción", lanzó el funcionario en declaraciones a Radio La Red, metiéndose en la batalla electoral.

Al respecto, concluyó que la medida de renuncia voluntaria oficializada en el Boletín Oficial "le permite decidir a alguien que está optando por las ideas de eliminar los subsidios, adelantarse y decir: 'yo no creo en esto y opto y decido no recibir subsidios del Estado'". "No es algo de campaña, es esclarecimiento", sentenció.

AS/LT