Luego de que se anunciara la renuncia voluntaria a los subsidios del transporte, a partir de este miércoles en las lectoras electrónicas de la tarjeta SUBE comenzó a aparecer una leyenda que expone el valor real que tendría el pasaje sin el aporte financiero del Estado.

Según la resolución 566/2023 del Ministerio de Transporte de la Nación, los usuarios podrán decidir si quieren abonar la tarifa completa o mantener el subsidio. No obstante, al abonar el boleto de colectivo en el AMBA, cada pasajero podrá ver un mensaje que le indica cuando pagó y aclara: "Sin subsidio $700". En el caso del tren, el precio será de $1100.

Si bien es imposible disociarlo de la campaña que apunta a Javier Milei y sus anuncios sobre los subsidios y las tarifas, desde el Ministerio a cargo aclararon que se trata de un mensaje informativo e hicieron hincapié en que quienes deseen conservar el subsidio no necesitan realizar ningún trámite extra. De lo contrario, quien quiera acceder a la renuncia voluntaria deberá registrarse en el sitio oficial de la Tarjeta SUBE.

Para realizar el trámite que rechaza el subsidio el usuario deberá tener la tarjeta SUBE registrada a su nombre y, a partir de este viernes 20 de octubre, deberá completar el formulario de renuncia disponible en la web. Una semana después, a partir del 27 de octubre, quienes hayan llenado la solicitud comenzarán a abonar tarifa completa.

Cabe mencionar que quienes renuncien al subsidio del transporte público tampoco podrán beneficiarse de la Tarifa Social Federal, lo que permite viajar con un 55% de descuento adicional en el valor del pasaje, como así también los descuentos por integración (Red SUBE) y los Atributos Locales.

Para el ministro de Transporte, "el que vota a Milei debería bajarse del subsidio"

Al respecto de la llamativa medida tomada una semana antes de las elecciones generales, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, dio el anuncio y remarcó que "quien no quiera renunciar no tiene que hacer nada" y contextualizó la iniciativa a partir de las propuestas opositoras que prometen recortar los aportes estatales.

"Nos parece muy importante que las personas sepan de qué se trata, que se conozcan los beneficios sociales en torno al transporte. El sentido de esto es un sinceramiento, una explicación de donde estamos parados en el debate público", sostuvo el funcionario este lunes en conferencia de prensa.

Luego, añadió: "Hemos dado esta oportunidad de opción. En los próximos días, cada usuario va a poder informarse de lo que significa no tener subsidio al transporte, conocer el monto de la tarifa y en la medida en que no quiera recibir ese subsidio que el Estado nacional tiene puede optar por no tenerlo".

