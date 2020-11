Pepe Albistur, contra los empresarios que no quieren pagar: "Me dan asco"

El exsecretario de Medios Enrique "Pepe" Albistur apuntó contra los empresarios que cuestionan el proyecto del Aporte Solidario Extraordinario, conocido como impuesto a la riqueza, impulsado por el kirchnerismo en el Congreso.

"Me sorprendo con las declaraciones de algunos empresarios. Van a tener que pagar el impuesto porque va a ser ley y no les queda otra, pero la actitud es sorpresiva", sostuvo Albistur e inmediatamente lanzó: "Me dan asco".

El dueño del Teatro ND Ateneo y del departamento en el que vivía Alberto Fernández en Puerto Madero antes de mudarse a la Quinta de Olivos fue consultado en Radio Con Vos sobre el impuesto a la riqueza y dijo: "Estoy ahí. Puede ser que tenga el gusto de contribuir. Si uno no es solidario ante una situación como la que vive el país y el mundo...".

Otros tiempos: Albistur y Alberto Fernández.

El exfuncionario kirchnerista cuestionó el rechazo de grandes empresarios al proyecto de Máximo Kirchner, jefe de la bancada del Frente de Todos en Diputados, y Carlos Heller, que ya obtuvo media sanción en Diputados.

Albistur reapareció en los medios para hablar sobre su nuevo documental, Vicentin: de gran empresa a gran estafa, que se estrenará este sábado en C5N, Crónica TV y una red de canales del interior.

"Si hay algo que el ser humano tiene naturalmente es el sentimiento de solidaridad ante el que sufre. Uno ve una persona en la calle y se conmueve. Esta gente no se conmueve con nada", concluyó sobre ese tema el publicista.

La grieta oficialista por el FMI

Para Albistur no hay cortocircuitos entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner en referencia a la carta que presentaron los senadores del Frente de Todos ante el Fondo Monetario Internacional.

Sobre una eventual ruptura el exsecretario señaló: "Eso no va a suceder. Son dos personas inteligentes que se complementan totalmente", para hablar sobre la relación entre el presidente y su vice..

Para el exfuncionario kirchnerista, la carta que le envió el bloque de senadores oficialistas al FMI "ayudan" a Alberto Fernández y expresó: "El FMI tiene que explicar por qué le prestó tanta plata a un gobierno (por Mauricio Macri) que fugó tantos capitales", dijo.

Vicentin

Albistur contó que decidió producir un documental sobre la historia de la cerealera Vicentin frente a la indignación que le generó la cobertura de los medios de comunicación sobre la decisión del presidente de expropiar la firma y luego ir marcha atrás con el decreto.

"Como amigo del Presidente no voy a hacer un material que entre en disidencia con lo que él no piensa", se justificó.

Causa Vicentin: allanan la sede del Banco Nación

En ese sentido apuntó contra el expresidente del Banco Nación, Javier González Fraga y se refirió a un depósito de US$ 700 millones que Vicentín le pidió que sacara de la cuenta: “No le descuentan ni un dólar de esa cuenta. Es una libre imposición para esta banda”. Para Albistur, “va a terminar preso”.

Albistur se consideró “optimista" porque “la justicia sabe cuando actúa quién gobierna y este no es un gobierno cómplice con la clase empresaria”, dijo.