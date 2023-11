Causa Chocolate Rigau: pidieron la detención de dos dirigentes del Frente Renovador

La investigación que intenta dilucidar por qué Julio "Chocolate" Rigau se encontraba retirando dinero con 48 tarjetas de débito en La Plata sigue su curso y este martes la organización no gubernamental Poder Ciudadano pidió la detención de Claudio y Facundo Albini, dirigentes del Frente Renovador. De acuerdo a los mensajes que se conocieron del teléfono peritado, Rigau habría tenido trato directo con uno de ellos por temas de recaudación.

El mismo día en el que la fiscal Betina Lacki le pidió al juez platense Federico Atencio que detenga preventivamente a Rigau, la ONG hizo uso de su rol como querellante y solicitó que los Albini, padre e hijo, sean detenidos. A finales de octubre, la jurista también había solicitado la detención de ambos.

Ambos quedaron en el ojo de la tormenta luego de que se conocieran chats del teléfono del puntero justicialista. En el caso de Facundo, que es concejal en La Plata, se encontraron conversaciones que denotaban una relación de mucho tiempo con Rigau. En otros se nombraba a su padre, Claudio, quien se desempeña como subdirector de personal de la Cámara de Diputados bonaerense, el lugar donde explotó el escándalo.

"Necesito la plata": los chats de Julio "Chocolate" Rigau que muestran cómo recaudaba los fondos de las tarjetas

El 7 de septiembre, Rigau fue encontrado en un cajero del Banco Provincia en La Plata con 48 tarjetas de débito de empleados de la legislatura y $1.270.000 que había logrado retirar. El acusado por asociación ilícita y estafas reiteradas se hizo presente el último viernes en la fiscalía de Lacki, pero se negó a declarar.

Del informe rubricado por la fiscal luego del análisis del teléfono del puntero se desprende que "los titulares de las tarjetas, con una clara periodicidad, rinden los comprobantes de transferencias a Rigau, lo cual consolida la acreditación de la relación de 'dependencia' de los mismos con la organización criminal".

Los mensajes que la justicia tiene para apuntar a los Albini

El nombre "Claudio", de quien la justicia sospecha que se trata de Albini, aparece en diversos intercambios, todos ellos vinculados a "rendir" cuentas.

En una conversación que ocurrió la mañana del 28 de julio pasado, Rigau le envió un audio al contacto "Carmen": "Tengo que ir a rendir, ahora estoy por llamar a Claudio, tratar de rendir lo más temprano posible y llegar por lo menos a las doce".

El 5 de abril, alguien nombrado como "Chispa" le dice a Rigau: "Viejo, buen día, escuchame, si llegas a rendirle temprano a Claudio y lo llegas a ver por el tema del recibo avisame". El puntero le contest: "Si, si. Rindo 11 y media".

En el caso de "Facu", el 24 de agosto del 2023 le escribió a Rigau: "LLAMAME JULIO (sic)". Rigau le respondió diez minutos después: "Estoy con mecha. En cuanto m libere... viene complicado". "Qué cosa viene complicado?", repreguntó su contacto, y le insistió: "Llamame". Rigau le contestó más tarde que la situación de la que hablaba era "con unos descuentos q entraron en varias tarjetas... (sic)". Un día después, el mismo "Facu", sin respuesta, le escribió a Rigau: "Vos me estás tomando de Gil?".

El 27 de agosto, ante la falta de respuesta, "Facu" le mandó varios mensajes a Rigau. "Te llevas 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estas. Siento que me estás faltando el respeto a mi y a la amistad que tenemos. Y no quiero terminar mal con vos. Pero tampoco quiero que me tomes por idiota", recriminó.

Ahora la justicia investiga si se trata de los Albini, lo que implicaría un escándalo de carácter político por su rol dentro del Frente Renovador, partido creado por Sergio Massa.

