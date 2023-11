"Necesito la plata": los chats de Julio "Chocolate" Rigau que muestran cómo recaudaba los fondos de las tarjetas

La Justicia provincial abrió el celular del puntero del PJ Julio "Chocolate" Rigau, y encontró una serie de chats que dejan al descubierto cómo era la maniobra de recaudación de los fondos de las tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense. En un informe firmado por la fiscal Betina Lacki, a cargo de la investigación, aparecen una serie de intercambios que el puntero del PJ de La Plata tuvo durante 2022 y 2023 con los dueños de las tarjetas.

Entre las consideraciones, el informe sostiene que "los titulares de las tarjetas, con una clara periodicidad, rinden los comprobantes de transferencias a Rigau, lo cual consolida la acreditación de la relación de 'dependencia' de los mismos con la organización criminal". Esa dependencia, añade el documento al que accedió PERFIL, no es solo laboral "sino de una posición dominante donde deben sin falta rendir cuentas todos los meses del dinero recibido y posteriormente ponerlo a disposición de Julio Rigau participando, en su mayoría, voluntariamente de la maniobra ilícita".

La conversación entre Rigau y "Facu".

Para graficar eso, el informe cita una conversación entre Rigau y un contacto agendado como "Lorena". Fue el 1° de junio pasado. Dice textual: "Si Lorena, ehhh…que por favor me deposite porque yo tengo que rendir a las ocho de la mañana, yo voy a sacar plata de otro lado para rendir y porque el banco me abre a las diez, así que ni bien tenga, ni bien tenga el comprobante mándamelo y ya te digo yo saco la plata de otro lado, rindo y a las diez voy y la retiro del banco y la pongo de donde la saco".

Un mes y un día después, el 2 de julio pasado, Rigau le respondió a la misma persona: "Si Lore por favor porque yo tengo que rendir eso a las diez de la mañana".

La conversación toma mayor profundidad el 8 de septiembre pasado, cuando Rigau le mandó un audio a la misma persona donde expresó: "Acá también andamos con unos quilombitos importantes, ehhh… yo también tengo unos quilombos en el laburo que, hay una diferencia de 300 lucas que estamos ahí dando vueltas, pero bueno, nooo… ya te vuelvo a repetir, yo, o sea, es como siempre, rendí, me quedó lo de la negra, lo puse, lo rendí y después siempre, como la negra ehhh (sic)".

La conversación entre Rigau y "Yoni Carmen", quien lo trata de "abuelo".

Rigau, que permanece detenido, el viernes pasado fue llamado a ampliar su indagatoria, pero se negó a hacerlo. Una de las cuestiones que le querían consultar era por los chats encontrados en su teléfono celular.

Los mensajes de "Facu" a Rigau.

Otro de los fragmentos que figuran en el informe es un chat entre Rigau y un contacto agendado como "Carmen". Minutos después de las 8:30 de la mañana del 28 de julio pasado, Rigau le mandó un audio a "Carmen", donde le dijo: "Tengo que ir a rendir, ahora estoy por llamar a Claudio, tratar de rendir lo más temprano posible y llegar por lo menos a las doce".

El nombre Claudio aparece en otro mensaje enviado el 5 de abril A LAS 10:09 por "Chispa" a Rigau. "Viejo, buen día, escuchame, si llegas a rendirle temprano a Claudio y lo llegas a ver por el tema del recibo avisame". Tres minutos después, Rigau le contestó: "Si, si. Rindo 11 y media".

Otra de las conversaciones fue el 22 de agosto, cuando el mismo usuario le mandó un mensaje a Rigau para que hablen "bien lo de estos dos personajes". "Chocolate" le respondió con un audio: "Negro negro negrito negro, bueno aescuchame, bueno ahora después te llamo, así arreglamos a ver si nos podemos ver esta noche o a mas tardar, porque yo eso ya mañana lo tengo que tener resuelto porque claudio ehh… vuelve el jueves de Brasil y ya me preguntó de eso" (sic).

El nombre de "Claudio" también apareció en otro chat entre Rigau y el contacto agendado como "Guille". Fue el 10 de julio pasado, a las 13:38 horas, cuando Rigau le mandó un audio en el que mencionó que safó de una situación porque "puse el despertador a las ocho de la mañana". Más adelante agregó que "lo llamo a Claudio y Claudio me dice que no, que no, que no íbamos a rendir hoy, que íbamos mañana, por eso me pude acostar de vuelta, sino me tendría que haber ido a rendir, y ahora recién estaría llegando de allá".

Esos mensajes muestran de manera clara que Rigau le rendía fondos a "Claudio".

Otro de los mensajes muestra una situación similar con "Facu". El 24 de agosto del 2023, le escribió a Rigau: "LLAMAME JULIO (sic)" a las 10:41 de la mañana. Rigau le contestó diez minutos después: "Estoy con mecha. En cuanto m libere... viene complicado". "Qué cosa viene complicado?", repreguntó "Facu", e insistió: "Llamame".

Rigau le contestó unos minutos más tarde que la situación de la que hablaba era "con unos descuentos q entraron en varias tarjetas... (sic)". Un día después, el mismo "Facu", sin respuesta, le escribió a Rigau: "Vos me estás tomando de Gil?".

Unos días después, con cierto descontento ante la falta de respuesta, el 27 de agosto "Facu" le mandó varios mensajes a Rigau preguntándole si no quería trabajar más con él. "Te llevas 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estas. Siento que me estás faltando el respeto a mi y a la amistad que tenemos. Y no quiero terminar mal con vos. Pero tampoco quiero que me tomes por idiota", dicen los mensajes.

Como conclusión de los mensajes anteriores, la fiscal expresó que dan cuenta "del monto obtenido por parte de Rigau como contraprestación por su aporte a la Asociación y el encuadre temporal de la misma que se adapta, en líneas generales, a la sostenida en la hipótesis fiscal descripta en la materialidad ilícita".

ds