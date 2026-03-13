Polémico “negocio” del Ministerio de Defensa: entregó Mercedes-Benz, lanchas y otros bienes por 4 motoguadañas

A través de la III Brigada Aérea con asiento en Reconquista (Santa Fe), la Fuerza Aérea Argentina firmó una permuta para “herramientas varias”, entregando un lote de bienes (que incluye vehículos Mercedes-Benz, embarcaciones, un grupo electrógeno Deutz y generadores GM 567) por un paquete de herramientas cuyos principales elementos son 4 motoguadañas.

La agencia Noticias Argentinas informó de esta transacción, remarcando que el apodo “Don Chatarrín”, que el presidente Javier Milei le aplicó al empresario Paolo Rocca debería usarse en esta transacción donde el Estado entrega fierros muy valiosos por herramientas normales, perdiendo una cifra millonaria.

El trámite quedó catalogado como Contratación Directa N° 40/19-0103-CDI25 bajo el control del Ministerio de Defensa que encabeza el teniente general Carlos Alberto Presti. La contraparte de la permuta es Miguel Ángel Barolín.

Qué entregó el Estado en la polémica permuta realizada en Santa Fe y cuánto dinero perdió

La III Brigada Aérea con asiento en Reconquista entregó los siguientes bienes en la permuta que realizó con Miguel Ángel Barolín:

- 1 ómnibus Mercedes-Benz OH 1115.

- 1 camión volcador Mercedes-Benz 1514.

- 2 Renault Trafic.

- 1 Chevrolet Cheyenne.

- 1 autoelevador Clark.

- 1 Bote neumático Zodiac con motor Johnson 55 HP.

- 1 embarcación “Antártida-05” con motor Johnson 115 HP.

- 1 Grupo electrógeno Deutz 40 kVA sobre tráiler.

- 2 generadores GM 567 (N° 9006 y 9008).

El punto fundamental, según NA, es que los generadores GM tienen 25.500 kilos de hierro de fundición y 500 kg de cobre. El pliego aclara que se entrega el material “en el estado en que se encuentra”.

A cambio de estos bienes, el Estado recibió:

- 1 taladro.

- 1 atornillador.

- 1 amoladora 230 mm.

- 1 hidrolavadora 154 bar.

- 1 rotomartillo 52 mm.

- 1 manifold.

- Juegos de llaves/destornilladores.

- 4 motoguadañas FS 221.

- 1 hormigonera 150 L.

- Impresoras Brother.

Otro punto polémico es que se solicitan 2 impresoras en las especificaciones, pero en el detalle de adjudicación aparecen 3. Más allá de este tema, el problema central es que los números no cierran.

NA hizo una cuenta, usando los precios actuales del mercado, de lo que recibió el Estado:

- Amoladora Makita GA9040S01 (230 mm): $395.705,00.

- Atornillador Lusqtoff ATL710-8 (710W): $83.884,00.

- Hidrolavadora Logus GHL-150 (154 bar): $771.748,24.

- Hormigonera 150 L / 1 HP (Deper, referencia): $666.400,00.

- Impresora Brother HL-1212W: $259.999,00 c/u × 3 = $779.997,00.

- Juego de llaves combinadas Bremen 6 a 24: $217.614,00.

- Juego destornilladores Hamilton (6 piezas): $26.445,00.

- Juego puntas Torx Hamilton JT13: $50.455,00.

- Manifold Cooltech (GGT-410-B): $63.777,29.

- Motoguadaña STIHL FS 221: $1.157.934,10 c/u por 4 = $4.631.736,40.

- Rotomartillo Makita HR5212C: $1.548.410,00.

- Taladro percutor Makita HP1640: $161.717,00.

Dinero total que recibió el Estado: $9.397.888,93.

Luego está el valor de los bienes que entregó El estado, que varía de acuerdo al precio del cobre. Los valores son los siguientes:

- Chatarra sólida $185/kg.

- Chatarra liviana $165/kg.

- Cobre $4.700/kg (bajo).

- Cobre $9.500/kg (alto).

El lote estatal quedaría entre $19.590.950 (con el "cobre bajo") y $21.990.950 (con el "cobre alto").

En este contexto, los valores serían los siguientes:

Tomando el "cobre bajo": $19.590.950 − $9.397.888,93 = el Estado perdió $10.193.061,07.

Tomando el "cobre alto": $21.990.950 − $9.397.888,93 = el Estado perdió $12.593.061,07.