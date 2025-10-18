sábado 18 de octubre de 2025
Qué dice la última encuesta en Córdoba sobre los candidatos de las principales fuerzas políticas para las próximas elecciones legislativas

Federico González y Asociados, consultoría política, presentó los resultados de su estudio sobre lo que ocurriría en los comicios del próximo 26 de octubre.

Federico González y Asociados, consultoría política, dio a conocer la encuesta que realizó entre el 13 y el 16 de octubre, a 1600 ciudadanos residentes en la Provincia de Córdoba que se encuentran en condiciones de participar de las próximas elecciones legislativas. El resultado muestra que los candidatos de La Libertad Avanza, Provincias Unidas y Defendamos Córdoba lideran los primeros puestos en intención de voto.

Porcentajes sobre la intención de los votantes de ir a los comicios

Los candidatos mejor posicionados para las próximas elecciones

Consultados sobre si irán a votar el próximo 26 de octubre, el 84% de los encuestados respondió que sí, el 10% que no y el 6% que no sabe. Con respecto a su intención de voto, el 34,9% dijo que votaría a Gonzalo Roca (La Libertad Avanza); el 23,2% a Juan Schiaretti (Provincias Unidas); el 21,5 a Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba); el 5% a Ramón Mestre (UCR); el 4,7% a José Pablo Carro (Fuerza Patria); el 2,9% a Liliana Olivero (Frente de Izquierda); el 2,8% a Aurelio García Elorrio (Encuentro por la República); y el 1,9% a Oscar Agost Carreño (PRO). Además, un 3,1% dijo que votaría a "Otros", un 3,8% en blanco, y un 6,3% no sabe.

Intención de voto

Valdés en el cierre de Provincias Unidas: "No tenemos que buscar plata en el FMI, hay que producir"

Qué pasaría si las elecciones en Córdoba fueran hoy

Ante la pregunta de "si las elecciones a Diputado Nacional por la provincia de Córdoba fueran hoy y los candidatos fueran estos, ¿a quién votaría?", volvieron a liderar las encuestas los referentes de La Libertad Avanza, Provincias Unidas y Defendamos Córdoba: el 31,4% de los encuestados eligió a Gonzalo Roca; el 20,9% a Juan Schiaretti; el 19,3% a Natalia de la Sota; el 4,5% a Ramon Mestre; el 4,2% a Pablo Carro; el 2,6% a Liliana Olivero; el 2,5% a Aurelio García Elorrio; y el 1,7% a Oscar Agost Carreño.

Por otra parte, un 2,8% remarcó que votaría a "Otros", y se repitió el 3,8% que votaría en blanco; y el 6,3 que no sabe a quien votaría.

Elecciones 26 de octubre: nueva encuesta revela quién gana

Intención de voto si las elecciones fueran hoy

Intención de voto: básico y proyectado

En referencia a la intención de voto, la encuesta hizo una diferencia entre porcentajes básicos y porcentajes proyectados descontando el voto en blanco y los indecisos. En ese contexto, los resultados fueron los siguientes:

- Gonzalo Roca tiene un porcentaje básico de 31,4% y un porcentaje proyectado de 34,9%.

- Juan Schiaretti tiene un porcentaje básico de 20,9% y un porcentaje proyectado de 23,2%.

- Natalia de la Sota tiene un porcentaje básico de 19,3% y un porcentaje proyectado de 21,5%.

Intención de voto con porcentajes básicos y proyectados

- Ramón Mestre, tiene un porcentaje básico de 4,5% y un porcentaje proyectado de 5,0%.

- Pablo Carro tiene un porcentaje básico de 4,2% y un porcentaje proyectado de 4,7%.

- Liliana Olivero tiene un porcentaje básico de 2,6% y un porcentaje proyectado de 2,9%.

- Aurelio García Elorrio tiene un porcentaje básico de 2,5% y un porcentaje proyectado de 2,8%.

- Oscar Agost Carreño tiene un porcentaje básico de 1,7% y un porcentaje proyectado de 1,9%.

- "Otros" tiene un porcentaje básico de 2,8% y un porcentaje proyectado de 3,1%.

- En Blanco tiene un porcentaje básico de 3,8%. Sin proyectados.

- No sabe tiene un porcentaje básico de 6,3%. Sin proyectados.

