Quién es Fabián Fernández, el nuevo secretario de Comunicación que Karina Milei incorporó a la mesa política del Gobierno

En apenas unos días en el cargo, Fabián Fernández pasó de ser un funcionario de bajo perfil a convertirse en una de las incorporaciones más relevantes del Gobierno de Javier Milei. Al respecto, el nuevo secretario de Comunicación no sólo reemplazó la estructura que dejó la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, sino que además fue incorporado por decisión de Karina Milei a la mesa política, el ámbito donde se definen las estrategias del oficialismo.

Su desembarco refleja una nueva etapa en la organización interna de la Casa Rosada, con un mayor protagonismo del área de Comunicación y una apuesta por fortalecer el vínculo institucional del Gobierno con los medios y con el Congreso.

A diferencia de otros funcionarios del área de Comunicación, Fernández no proviene del núcleo libertario. Es locutor nacional egresado de ETER y desarrolló gran parte de su carrera en comunicación institucional y prensa política.

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Fernández tiene 35 años y hasta hace pocas semanas se desempeñaba como vocero de YPF, donde integró el equipo encabezado por el presidente de la petrolera, Horacio Marín.

Fabián Fernández fue designado secretario de Comunicación

El arrbo al Gobierno nacional no fue casual. La empresa estatal había conformado su estructura de comunicación durante los primeros meses de la gestión libertaria con la participación del consultor Santiago Caputo, uno de los principales estrategas políticos del Presidente.

Si bien algunos lo vincularon con ese sector interno del oficialismo, personas que trabajaron con Fernández aseguran que el contacto con Caputo fue limitado y que ambos apenas coincidieron en algunas oportunidades.

Antes de desembarcar en YPF, Fernández desarrolló gran parte de su carrera en el PRO bonaerense. Su salto a la gestión pública llegó en 2015, cuando se incorporó al equipo de comunicación del entonces intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Allí comenzó como director de Prensa y luego fue ascendido a subsecretario de Comunicación.

Durante ocho años fue el principal vocero del municipio y uno de los responsables de la estrategia comunicacional de Grindetti, tanto en la gestión local como durante la campaña para la Gobernación bonaerense en 2023.

Fabián Fernández trabajó junto a los equipos de comunicación de María Eugenia Vidal y Néstor Grindetti

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Fabián Fernández desarrolló parte de su carrera en el PRO bonaerense y coordinó tareas de comunicación con la administración de María Eugenia Vidal​

En ese período también trabajó coordinadamente con la administración provincial de María Eugenia Vidal, consolidando un perfil técnico especializado en comunicación institucional más que partidaria.

Cómo llegó a la Casa Rosada

La incorporación de Fernández fue impulsada por Manuel Adorni, quien lo recomendó para ocupar el nuevo cargo. Además, según reconstruyeron medios nacionales, la designación terminó de definirse luego de una reunión con Karina Milei, quien dio el visto bueno para sumarlo al equipo de Presidencia.

De esta forma la Secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente busca darle mayor peso político al área de Comunicación y convertir a Fernández en su principal interlocutor con los medios y con distintos actores del sistema político.

La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete dio paso a una reestructuración impulsada por Karina Milei en el área de Comunicación del Gobierno

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Cuál será su función

Las fuentes de la Casa Rosada consultadas por el periodista acreditado Pablo Varela, Fernández tendrá un rol de articulación entre las decisiones que se adopten en la mesa política, la comunicación institucional y el vínculo con los bloques legislativos: "Lo que se busca es aceitar el vínculo entre Karina Milei, la comunicación del Gobierno y los bloques parlamentarios", resumieron desde Balcarce 50.

Al mismo tiempo, las fuentes aclararon que su función no será mantener conversaciones informales con periodistas ni ejercer el rol tradicional de vocero político. Su tarea estará enfocada en fortalecer la relación institucional con los medios de comunicación, coordinar la estrategia oficial y acompañar el trabajo parlamentario del Ejecutivo.

De este modo, ya comenzó a desempeñar esa función y durante sus primeros días en el cargo mantuvo reuniones con legisladores nacionales para avanzar en la coordinación de la agenda legislativa.

MV/MSS