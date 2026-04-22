Rafael Grossi: "Irán tiene material para 10 armas nucleares"

El diplomático argentino Rafael Grossi se encuentra en el tramo final de la disputa por el liderazgo de la ONU, en busca de ser el nuevo secretario general de la organización, y explicó por qué es un buen candidato considerando. Además, advirtió sobre el programa nuclear de Irán y su capacidad para construir armas nucleares.

"Se necesita un cambio de dirección importante, con un liderazgo mucho más proactivo", argumentó el diplomático argentino en diálogo con La Nación y Clarín poco después de defender su postulación ante una audiencia, en busca de cubrir el puesto del portugués António Guterres a partir de 2027.

Con duras críticas al funcionamiento de la ONU, expuso durante tres horas y respondió 49 preguntas de diplomáticos y miembros de la sociedad civil. Y afirmó que Irán no tiene la bomba atómica. Pero que "tiene un elemento importantísimo para un arma nuclear. Para varias, para más de diez“,

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