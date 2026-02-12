En la madrugada de este jueves, tras los incidentes en las afueras del Congreso de la Nación durante el debate por la reforma laboral, el ex integrante de La Libertad Avanza Ramiro Marra mostró en redes sociales lo que llamó "un pequeño gesto simbólico" de agradecimiento a la policía: una caja de cartón de una casa de comidas rápidas. En el video anunció que llevaba "empanadas y agua" a quien "puso en riesgo su vida". Las reacciones no se hicieron esperar: "Ratón, comprales algo más rico".

"Ellos tiran piedras, nosotros agradecemos", dice en letras mayúsculas el posteo del ex diputado, estableciendo dos bandos implícitos organizados en torno a la relación con las fuerzas de seguridad. Y continúa: "Antes de volver a casa, pasé por el Congreso a llevarles algo de comida a nuestros oficiales. Un pequeño gesto simbólico para decirles GRACIAS por poner el cuerpo y defender el orden hoy". Finalmente, concluye usando una expresión popularizada por el presidente Javier Milei: "No están solos. La gente de bien los banca".

En el video, grabado poco después de la medianoche en la vereda de la avenida Rivadavia, Marra mira a cámara y desarrolla la misma idea. "Luego de ver la locura que pasó hoy en el Congreso de la Nación, antes de volver a mi casa, en modo simbólico y en modo agradecimiento, le traigo empanadas y agua a la policía que hoy puso en riesgo su vida ante estos enfermos mentales que tiraron piedras y bombas", dice.

Luego, aclara que lo hizo a título personal: "Es una manera simbólica, como ciudadano. No tengo ningún cargo público, no estoy en ningún partido político... Simplemente estaba en la oficina, me dio mucha bronca y es una forma de representar lo que muchos sentimos hoy. Respeto a las fuerzas de seguridad." Marra fue expulsado de La Libertad Avanza en enero de 2025, por decisión de Karina Milei, algo que el mismo Javier Milei reconoció el 10 de febrero de 2025 con la frase "Mil hermana tiene la guillotina".

Burlas para Marra en las redes: "Auméntenles el sueldo en vez de pagarles tres empanadas"

En la red social X, el posteo recibió más de 300 respuestas, entre las que predominan las burlas y los insultos. "Rata asquerosa llevales algo mejor! La peor pizza que puede comer una persona y las empanadas de cartón", opinó un usuario. Otro agregó: "8 empanadas y 5 aguas para 200 kssjjsjsj si serás miserable más rata no se consigue! ". Un tercero ironizó haciendo referencia al meme de la película Esperando la carroza: "Auméntenles el sueldo en vez de pagarles tres empanadas".

Otras respuestas se centraron en discutir el rol de la policía en los incidentes del miércoles por la noche. "El bobi le llevó pizzas a los que tiraron piedras y bombas", dice un tuit. Otro explicita: "Las piedras y bombas se las tiraban entre ellos". Un tercero añade: "1500 policías vs 5 infiltrados".

También hubo quienes se burlaron de la noción de "gesto simbólico" mencionada por Marra: "Si algún día te veo te voy a dar un gesto simbólico". Y no faltó quien aprovechó el posteo del ex diputado para mostrar su oposición a la norma votada: "¿Y por qué no les llevás derechos laborales? Ese sería un gesto simbólico."

