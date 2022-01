La presentación del ministro de Economía, Martín Guzmán, ante gobernadores y representantes provinciales respecto de la propuesta que llevará el Gobierno para negociar la deuda ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) generó diversas reacciones dentro del arco político, principalmente en la oposición.

Uno de los primeros en manifestarse tras el discurso en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno fue el presidente del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, que advirtió que el funcionario nunca dijo si lo apoya la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. "Una hora de relato del ministro Guzmán. Más que mostrar la propuesta de su gobierno, dejó al descubierto que nadie apoya su plan", escribió en su cuenta de Twitter.

"El problema de la deuda tiene su origen en el déficit recurrente del Estado que no solucionaron varios gobiernos y las sucesivas malas administraciones", añadió a su diagnóstico.

Otro de los dirigentes que cruzó a Guzmán fue Mario Negri, presidente del bloque radical en Diputados, quien lo acusó de "no aportar información relevante" y "dejar gusto a poco". "Las fotos de apoyos internos, para lograr apoyos externos, no van a solucionar las inconsistencias del "plan" del Gobierno. Si no se achica el déficit será muy difícil bajar la inflación y acumular reservas", escribió en la misma red social.

En tanto, el diputado del PRO Fernando Iglesias lo llamó "Sarasita" y expresó sobre su propuesta: "Dos años preparándola y no tiene un solo número. Pero si el acuerdo no se hace es culpa de la oposición".

Por su parte, el legislador de Avanza Libertad, José Luis Espert, dijo: "Después de escucharlo a Guzmán queda claro que LA grieta con el FMI es la velocidad a la cual se baja el déficit fiscal y ese es un tema que Guzmán lo lleva en su sangre, en sus vísceras". Y, agregó: "Cree que el déficit es VIRTUOSO, hace crecer a la economía. No está ni será fácil cerrar".

El ex presidente del Banco Central y exministro de Hacienda y Finanzas de Mauricio Macri, Alfonso Prat-Gay, publicó: "Melchor, Gaspar, Baltasar...y el plan plurianual???", en referencia a la fecha festiva y los lineamientos del acuerdo que el Gobierno quiere alcanzar con el Fondo. Asimismo, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, lo acusó de "no anunciar nada". "Al país lo descubrieron en 2015. Y el Plan no apareció. Cambien: ¡el deterioro aumenta!", sostuvo.

Del lado del oficialismo, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, respaldó el anuncio del ministro y le contestó a la oposición señalando que la deuda fue contraída durante la gestión de Cambiemos. "Mientras trabajamos para resolver la deuda irresponsable que contrajo Macri y que comprometerá a varias generaciones de argentinos y argentinas, debemos construir un consenso con todos los sectores para que este tipo de endeudamiento no suceda Nunca Más", posteó en Twitter.

No anunciaron nada. ¡El diálogo es con la verdad sobre la mesa!



El relato no va más; miren alrededor: pobreza, recesión, inflación, Estado inútil, insostenible y con servicios pésimos. Pero al país lo descubrieron en 2015. Y el Plan no apareció.



Además, la senadora nacional mendocina del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, cruzó al ex gobernador Cornejo y aseveró: "Cuéntele a Mendoza cuáles fueron los beneficios que usted junto al FMI le trajeron a la sociedad. O cómo su jefe Macri pensaba pagarle. ¿Acaso no era usted el presidente de la UCR?".

Mientras que el diputado oficialista, Leopoldo Moreau, llamó "caraduras" y "desfachatados" al expresidente Mauricio Macri, la x gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. También acusó al FMI de querer "cobrar sin flexibilizar ninguna norma e incluso queriendo poner un techo al crecimiento del país". "Por alguna razón no solo comparten una mirada ideológica sino además son socios en la fuga de capital", concluyó.

Cuéntele a Mendoza cuáles fueron los beneficios que usted junto al FMI le trajeron a la sociedad.



O cómo su jefe Macri pensaba pagarle. Acaso no era ud el presidente de la UCR?



