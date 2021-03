Retos a Bullrich y cruces entre radicales en un zoom de JxC con clima enrarecido

Era el primer zoom donde los líderes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio se veían la cara nuevamente después de la presentación del libro “Primer tiempo” que hizo Mauricio Macri la semana pasada. La conclusión fue que el clima sigue enrarecido y convulsionado, con cruces, chicanas cruzadas y hasta errores de comunicación que alteraron a más de uno.

El encuentro de este lunes por la mañana incluyó un cruce entre Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich por la postura de la titular del PRO para presionar para que los privados puedan adquirir vacunas; discusiones por el voto dividido en el Senado en la aprobación de pliegos de jueces; tensión entre radicales por el resultados de la elección interna en provincia de Buenos Aires; y, a posteriori, broncas y pases de factura por la difusión de la foto del encuentro en donde se lo ve al ex presidente en la cama.

Zoom de JxC: la foto de Mauricio Macri y los tres ejes contra el Gobierno

Según diversas fuentes consultadas, el momento de mayor tensión se vivió cuando el ex presidente y el jefe de Gobierno porteño discutieron con Bullrich por el tema vacunas. Ella viene insistiendo con exigir que se habilite a que cualquier privado pueda comprar vacunas, pero tanto Macri como Larreta le insistieron con que esa no era una estrategia correcta, ya que consideran que la compra la deben hacer los estados. El jefe de Gobierno puso como ejemplo negativo el caso de San Pablo, donde no le salió bien el plan de compra de vacunas de manera independiente.

Juliana Awada detrás de Macri en la cama y el despacho de Rodríguez Larreta vacío.

Un rato antes, al arranque de la reunión, hubo un momento para que Alfredo Cornejo hablara sobre las internas del domingo en la UCR bonaerense. Especificó que el resultado fue 55 a 45, tal como lo venía difundiendo el sector del oficialismo liderado por Maxi Abad en esta elección. Allí intercedió Martín Lousteau, que apoyaba fuertemente a Gustavo Posse, su contendiente, y dijo que había que esperar que los resultados sean oficiales, porque ellos insistían con que había menos de mil votos de diferencia. Horas después, la Junta Electoral difundió que el triunfo de Abad fue por 52% a 48%, pero el sector de Posse desconocía el resultado.

El tema de Justicia también fue motivo de tensión en el zoom del principal espacio opositor. Dos cuestiones generaron ruido interno. Primero, la votación dividida en el Senado al tratar los pliegos de jueces enviados por el Gobierno. Humberto Schiavoni, titular del bloque del PRO, y Lousteau fueron los encargados de dar las explicaciones del caso. Lo que quedó claro es que ese bloque sigue teniendo fricciones entre el sector que lidera Luis Naidenoff y 6 senadores que juegan en sintonía con Lousteau (la mayoría responde políticamente a Rodríguez Larreta).

El otro tema judicial que viene generando ruido es la postura de los representantes de la oposición en el Consejo de la Magistratura. Es algo donde puso especialmente la mira Elisa Carrió (no participa de estos zooms pero sí lo hacen Juan López, Maxi Ferraro y Maricel Etchecoin, de la Coalición Cívica), luego de que se supiera que hubo votaciones donde la oposición terminó acordando.

Por la tarde, Bullrich estuvo con Jorge Macri presentando su libro en Vicente López.

Cuando terminó la reunión, sin embargo, es donde empezaron los mayores problemas. Hace tiempo que en el equipo de comunicación vienen reclamando nuevas fotos de esos encuentros, para que los medios no terminen repitiendo siempre las mismas. Según pudo saber PERFIL, fue Bullrich la que mandó varias capturas a un chat grupal donde hay unos pocos voceros de los diferentes partidos. ¿Se dio cuenta que Macri estaba sentado en la cama y que detrás aparecía Juliana Awada? Un rato después las borró, pero ya era tarde. Las fotos ya habían llegado a los periodistas y era la comidilla de las redes sociales.

En el entorno del ex presidente no le dieron mucha entidad al tema. Dijeron que es normal que en algunas reuniones virtuales se conecte desde el celular y que no era que se acababa de despertar sino que recién volvía de hacer deportes.

Pero no solo el entorno de Macri se preocupó por la foto. En esa misma captura, el cuadrante de Rodríguez Larreta aparece vacío, mostrando la oficina de Uspallata pero sin nadie sentado delante de la cámara. “No es serio”, fue la frase más tranquila que se escuchó. El resultado fue que un representante del equipo de Larreta se terminó sumando también al chat grupal donde Bullrich compartió las fotos. No es la primera vez que la comunicación termina siendo motivo de cruces en Juntos por el Cambio. Más de uno cree que, muy a su pesar, no será la última.

