Reynaldo Sietecase propuso rodear Tribunales y Eduardo Feinmann salió a cruzarlo: “Esta incitando a la violencia”

Un tenso debate político y mediático se desató en la pantalla de A24 durante el segmento Territorio de Pase, conducido por Eduardo Feinmann y Alejandro Rossi. El eje de la controversia fueron las declaraciones editoriales del periodista Reynaldo Sietecase en su programa de Radio Con Vos, donde planteó la posibilidad de que los estudiantes que toman las escuelas "rodearan Tribunales" para presionar por el tratamiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La discusión provocó una inmediata y categórica réplica del propio Sietecase a través de sus redes sociales.

El cruce comenzó cuando Eduardo Feinmann cuestionó con dureza el planteo del conductor radial. "¿Esto es en la República Argentina? Está directamente incitando...", lanzó, argumentando que en un Estado democrático los conflictos institucionales deben resolverse respetando los tiempos de la Corte Suprema y no mediante la presión fáctica. El periodista calificó de "hecho gravísimo" la sugerencia de cercar la sede judicial para alterar la agenda de los magistrados, advirtiendo que impedir el normal funcionamiento de un poder del Estado o ejercer presión física sobre los jueces podría encuadrar en el artículo 209 del Código Penal bajo la figura de instigación a cometer delitos.



Los alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires reactivaron la medida de fuerza al término del turno noche

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Sietecase había aclarado en su apunte que no proponía "tomar" el edificio para evitar incidentes con las fuerzas de seguridad, sino realizar un "abrazo o rodeo" estudiantil. Sin embargo, Feimann rechazó el matiz, afirmando que la propuesta seguía siendo una invitación a la acción directa y una muestra de animosidad hacia el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti. Al reproducirse el audio al aire, se escuchó a Sietecase ratificar su idea al sugerir que rodear la Corte podría ser "más eficaz" que otras protestas, manifestando incluso que él mismo acompañaría la iniciativa. Ante esto, Feinmann concluyó de forma tajante que "hablar es gratis" y advirtió sobre el peligro de que cada ciudadano actúe por mano propia frente a las demoras de la Justicia.

La respuesta de Sietecase

La réplica de Reynaldo Sietecase no tardó en llegar. Lejos de retractarse, el periodista utilizó sus redes sociales para responder. "Que raro @edufeiok pidiendo que metan preso a alguien Podés jugar con mi apellido no con mi integrirdad moral o profesional. No es tu caso. Mi sugerencia al aire, y que mantengo, es que en lugar de tomar colegios o facultades sería más eficaz "tomar" tribunales para exigiar a la Mayoría Automática libertaria de la Corte que se expida y haga que el gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Educautivo que ya tiene dos fallos favorables. Luego dije rodear el Palacio de Justicia para evitar una segura represión. De paso no pierden clases. Tal vez así los cortesanoes hacen su trabajo y defienden a la República".

LT