Ricardo Jaime pidió prisión domiciliaria y dijo que el tren de Once "lo mandaron a chocar"

Ricardo Jaime pidió este jueves 5 de diciembre la prisión domiciliaria debido a problemas de salud. El exsecretario de Transporte del kirchnerismo, condenado por la Tragedia de Once, también argumentó estar en un estado vejatorio en el penal de Ezeiza y a que es el único que puede cuidar de su madre de avanzada edad porque su hermano sufre una enfermedad terminal.

Los abogados Darío Vezzaro y Eduardo Gómez Caminos justificaron el pedido de prisión domiciliaria ante el Tribunal Oral Federal 2 en las recientes reformas introducidas en el código procesal penal Federal sobre la prisión preventiva.

La solicitud fue hecha en el marco de la causa por la el accidente ferroviaria ocurrido el 22 de febrero de 2012, en la que murieron al menos 51 personas y más de 700 resultaron heridas cuando una formación del Tren Sarmiento impactó contra la estación de Once. Ricardo Jaime, a cargo de la cartera de transporte entre 2003 y 2009, está detenido desde el año 2016 y por la que fue condenado a una pena única de 8 años de prisión.

Entrevistado desde el penal de Ezeiza por el programa Siempre es Hoy (que conduce Daniel Tognetti por Somos Radio AM 530 y Cítrica Radio), Jaime sostuvo que el accidente del tren en la estación de Once fue intencional.

"No tengo ninguna duda de que a ese tren lo mandaron a chocar. El choque de Once fue a propósito. A quien había hecho el servicio del tren, que había declarado que frenaba en perfectas condiciones, lo asesinaron de 5 balazos por la espalda. Ha habido un gran encubrimiento", aseveró el exfuncionario.

Por otro lado, en el expediente en el que fue condenado acusó al magistrado Claudio Bonadio de llevar a cabo una "persecución", un planteo que ya realizaron otros referentes políticos contra el magistrado de Comodoro Py, como la vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner.

"No ha habido una causa judicial sino una persecución. Bonadío comienza a perseguirnos desde 2012, cuando ordena mi procesamiento, mientras yo había dejado la función pública en 2009, no podía tener nada que ver con la tragedia de Once. Fue una causa armada por Macri y su mesa judicial", insistió Jaime.

En ese sentido, responsabilizó al motorman del tren, Marcos Córdoba, condenado a tres años y medio de prisión en 2018: "Se comprobó en los juicios que fue un crimen perpetrado por una persona que hoy cumple una condena menor. Pero todavía no se investigó quiénes fueron los autores intelectuales, y tampoco se investigó por qué el maquinista decidió no frenar", completó Jaime.

B.D.N./F.F.