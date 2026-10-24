Lorenzetti habló todo: CFK, Ley de Tierras y una Corte "con demasiado poder para 3 personas"

Ricardo Lorenzetti, ministro y ex titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, abordó este sábado distintos temas de la actualidad política y judicial en una entrevista con la periodista Catalina De Elía en Cata de Noticias, por Radio Con Vos. Durante la charla, empezó señalando que considera que la Corte de tres miembros, como funciona en la actualidad, debería ampliarse, porque, sostuvo: "Nadie tiene que tener tanto poder. No es la cantidad de trabajo, pero tres personas decidimos de todo. Es demasiado poder para tres personas, y tiene que haber diversidad...”.

Luego se refirió a la situación judicial de Cristina Kirchner, explicó los alcances del fallo sobre la Ley de Tierras y analizó los desafíos de la seguridad en la Argentina, entre otros asuntos.

También, advirtió sobre las consecuencias de la inteligencia artificial en el empleo, defendió la importancia de proteger la libertad de expresión y reclamó completar la integración de la Corte Suprema, que actualmente funciona con tres jueces.

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Lorenzetti y el caso CFK: “No hay nadie proscripto”

Al referirse a la situación judicial de Cristina Kirchner y a las afirmaciones sobre una supuesta proscripción, Lorenzetti fue categórico: “No existe proscripción, no hay nadie proscripto hoy en la Argentina”.

El juez explicó que la Corte Suprema no analizó la cuestión de la inhabilitación en el expediente que llegó al tribunal. Según detalló, el Máximo Tribunal rechazó la presentación de la defensa por falta de fundamentación, sin pronunciarse sobre un planteo que no había sido formulado en esos términos.

“En esas sentencias, lo que llega a la Corte no está planteado ese tema”, sostuvo al explicar los límites de la intervención judicial.

Qué dijo Lorenzetti sobre la Ley de Tierras

Otro de los temas centrales de la entrevista fue la decisión de la Corte Suprema en torno a la Ley de Tierras y al artículo 154 del DNU 70/2023, que había inicialmente derogado restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Luego en una segundo tema, la Corte repuso la cautelar sobre ese tema, lo que le valió críticas por fallos contrapuestos en tan poco lapso. Lorenzetti explicó que el tribunal intervino en dos causas colectivas con planteos diferentes. En una de ellas, la presentación fue rechazada por una cuestión de legitimación procesal: la asociación que había iniciado el reclamo no acreditó las condiciones necesarias para representar al colectivo invocado.

El recuerdo de las causas Riachuelo y Glaciares

"La Corte nunca puede ser pensada como alguien que vende tierras", indicó Lorenzetti, sñalando que "nosotros hemos defendido los recursos naturales siempre". Recordó el juez la sentencia del tema Riachuelo en 2006 "en ese momento para proteger un recurso de agua, el gobierno de entonces se opuso y la exsecretaria de Ambiente Romina Picolotti se oponía y recurrió a la Corte, y nosotros defendimos esa sentencia".

"Después vino la Ley de Glaciares, donde el gobierno de ese entonces, año 2009, vetó la Ley de Glaciares, el tema se judicializó y la Corte respaldó la Ley de Glaciares", agregó Lorenzetti, también en alusión a tiempos del kirchnerismo en el poder, y destacó "hemos tenido muchísimos casos de protección de los recursos naturales, esa es la posición de la Corte y por eso queremos llevar tranquilidad...".

Escracharon a Ricardo Lorenzetti en la UBA al grito de "la tierra no se vende"

El segundo expediente incluía argumentos vinculados también con la protección ambiental. Según explicó el juez, él y el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, consideraron que correspondía dictar una medida cautelar, mientras que Carlos Rosenkrantz sostuvo una posición diferente.

Lorenzetti defendió la actuación del tribunal en materia ambiental y recordó antecedentes como las decisiones sobre la cuenca Matanza-Riachuelo y la Ley de Glaciares. Para el magistrado, la protección de los recursos naturales forma parte de una línea de trabajo sostenida por la Corte.

La discusión también puso sobre la mesa el papel de las instituciones en los debates sobre políticas públicas. El juez planteó que los reclamos deben canalizarse a través de los mecanismos institucionales correspondientes y no quedar limitados a la discusión en las redes sociales.

La baja de la edad de imputabilidad

En la entrevista, Lorenzetti también abordó el debate por la baja de la edad de imputabilidad y los problemas de seguridad en la Argentina. Su planteo fue que la modificación de la edad a partir de la cual una persona puede ser penalmente responsable no alcanza, por sí sola, para resolver los problemas del sistema penal.

"Desde hace muchos años hablamos de lo mismo, se discute mano, mano blanda. Y hubo muchas manifestaciones, ¿es posible que no nos pongamos de acuerdo en eso? se preguntó.

El magistrado vinculó la discusión con la necesidad de desarrollar políticas públicas más amplias, que incluyan prevención social, un sistema judicial eficiente y condiciones adecuadas para el cumplimiento de las penas.

Ricardo Lorenzetti defendió la suspensión del DNU sobre la Ley de Tierras

En ese marco, el debate no se limita a determinar a qué edad puede intervenir la Justicia penal, sino que también involucra la capacidad del Estado para prevenir el delito, investigar los hechos y dar respuestas efectivas. La coordinación entre las distintas áreas del Estado resulta central para evitar que los cambios normativos queden aislados de los problemas que buscan atender.

“Si tomamos la decisión de ponerlos a todos presos, ¿A dónde van? ¿Van a ser mejores personas o mejores delincuentes?”, señaló Lorenzetti.

Lorenzetti también se refirió al rol de los jueces y a la necesidad de preservar su independencia. En ese sentido, advirtió sobre los riesgos de que las decisiones judiciales se conviertan en motivo de persecución política, una cuestión que impacta en el funcionamiento de las instituciones y en la confianza pública en la Justicia.

La advertencia de Lorenzetti sobre la inteligencia artificial y el empleo

La inteligencia artificial fue otro de los ejes de la conversación. Lorenzetti advirtió que los avances tecnológicos pueden transformar el mercado laboral, desplazar trabajadores y profundizar las desigualdades si sus consecuencias no se abordan mediante políticas públicas.

El problema, según su planteo, no se limita a la incorporación de nuevas herramientas, sino que incluye el impacto de la automatización sobre el empleo, la educación y la organización de la sociedad. Distintas tareas que hoy realizan personas pueden modificarse o desaparecer, lo que obliga a revisar las formas de capacitación y preparación para el trabajo.

El juez también puso el foco en la educación y en la importancia de desarrollar capacidades que permitan analizar información, formular preguntas y tomar decisiones. Frente a la expansión de los sistemas automatizados, consideró necesario fortalecer el pensamiento crítico y evitar que la formación se limite a la adquisición de conocimientos técnicos.

Otro de los desafíos es la distribución de los beneficios económicos derivados de la tecnología. Si la productividad aumenta, el debate pasa por cómo se reparten esas ganancias y qué mecanismos pueden evitar que los cambios amplíen las brechas sociales.

Lorenzetti reclamó cubrir las vacantes de la Corte Suprema

El juez también se refirió a la integración del máximo tribunal, que actualmente funciona con tres integrantes pese a que la ley establece una composición de cinco miembros. Lorenzetti sostuvo que es necesario cubrir las dos vacantes para completar la integración prevista y mejorar el funcionamiento de la institución.

Al ser consultado sobre la posibilidad de incorporar mujeres, defendió la importancia de que existan distintas perspectivas dentro del tribunal. “Es mejor que haya diversidad. Dentro de esa diversidad, la diversidad de género es buena”, afirmó.

El debate sobre las vacantes también se vincula con el alcance de las decisiones de la Corte y la concentración de responsabilidades en un número reducido de jueces. Lorenzetti planteó la importancia de respetar las reglas institucionales y de evitar que las discusiones sobre la composición del tribunal se conviertan en un factor permanente de incertidumbre.

¿Lorenzetti será candidato a presidente?

Durante la charla, el magistrado también fue consultado sobre las versiones que lo vinculan con una eventual candidatura presidencial. “No está en mis planes hacer eso”, respondió el ministro de la Corte, descartando que esas eventuales postulaciiones políticas formen parte de sus objetivos actuales.

Lorenzetti finalmente también dejó una reflexión sobre el ejercicio de las responsabilidades públicas: “Los cargos nos achican, las ideas nos agrandan”. En el cierre de su planteo, el juez destacó la necesidad de recuperar la confianza y ofrecer perspectivas de futuro. “Hay que dar esperanza a la población”, sostuvo.

LB/HB