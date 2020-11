Rogelio Frigerio: "Los problemas en la Argentina son más políticos que económicos"

El ex ministro del Interior Rogelio Frigerio advirtió el domingo en una entrevista que "los problemas" de la Argentina "son más políticos que económicos", y sentenció que es "indispensable" que la dirigencia política pueda "encontrar puntos de acuerdos".

Para Rogelio Frigerio, "la dirigencia política está cada vez más alejada de los problemas de la gente, y tiene una agenda cada vez más alejada de los problemas reales de la ciudadanía".

"Los problemas en la Argentina son más políticos que económicos". afirmó. "Cualquier plan, el mejor que se pueda conseguir, no va a tener un éxito en el marco de la desconfianza profunda que genera la política".

"Si no logramos consensos políticos, aunque sea en tres o cuatro cosas básicas, es muy difícil recuperar la confianza. Sin confianza, ningún plan ni medida de política económica va a resultar exitosa", dijo Rogelio Frigerio.

El político que encabeza el grupo disidente más importante de JxC junto a Emilio Monzó, aseguró en diálogo con Guadalupe Vázquez en Incorrectamente Políticos, programa que se emite por Radio Rivadavia, que "la recuperación de la confianza va a pasar por los acuerdos políticos".

Por su parte, al referirse a la carta de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, destacó: "Cristina hace alusión a la necesidad de diálogo y consenso, pero obvia un paso previo que es el de la confianza".

Con claro espíritu renovador, subrayó "El acuerdo es indispensable en la Argentina, pero para poder sentarte en una mesa tiene que haber un mínimo de confianza previa. Seguramente esos acuerdos o consensos no involucren al cien por cien de la dirigencia política, pero necesitamos una gran mayoría".

En esa línea, indicó que "para hacerlo necesitamos humildad de los espacios políticas para convocar o aceptar convocatorias".

"Necesitamos que todos acepten que nadie tiene derecho de echar culpas en política argentina, que todos hemos sido partícipes, cado uno con más responsabilidad que otros, del hecho de que la Argentina esté cada vez peor", enfatizó.

Condicionó la autoridad de Juntos por el Cambio, a la hora de presentarse como una opción seria al electorado, a un aprendizaje de una serie de errores que cometieron cuando fueron gobierno. "Falta una autocrítica más profunda respecto a las cuestiones en las que fallamos en el plano económico", reflexionó.

"No creo en el facilismo de creer que de un lado están todos los buenos y del otro todos los malos. Es una obligación de todos los dirigentes políticos encontrar puntos de acuerdos para salir esta situación tan dramática que vive la Argentina", apuntó.

Al referirse a los integrantes de Juntos por el Cambio, advirtió que "falta una autocrítica más profunda respecto a las cuestiones en las que fallamos en el plano económico", dado que "sin autocrítica es difícil hacer una propuesta".

"Nosotros tampoco pudimos vencer el drama de la inflación, no pudimos crecer de manera sostenida en el tiempo, no pudimos dejar un Estado saneado, no pudimos bajar la presión impositiva como nos hubiera gustado poder hacer", reconoció.

Por último, destacó que en la medida que puedan "aprender de los errores", van a "tener más autoridad para hacer propuestas en el marco de esta tremenda crisis que está viviendo la Argentina".

HV