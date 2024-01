El ex candidato a gobernador de Buenos Aires del Frente de Izquierda, Rubén "Pollo" Sobrero, habló sobre el paro general que se realizará durante esta jornada del 24 de enero. En ese sentido, señaló que “hoy va a ser un lindo pronunciamiento de la sociedad, de los trabajadores, de la gente de la cultura, las asambleas y los estudiantes”.

“Hoy va a ser un quiebre en una discusión que se está dando en parte a las escondidas como ya sabemos en el Hotel Savoy. Parece que hay reuniones paralelas para discutir las leyes y los decretos con algunos que negocian para que salga este plan de negocio”, comenzó subrayando.

Paro general de la CGT: qué entidades apoyan y rechazan la medida de fuerza

En ese sentido, agregó: “Este decreto de necesidad y urgencia no es más que un plan de negocios que benefician a un grupo de empresarios muy puntuales y amigos del poder. Hoy va a ser una jornada de muestra muy grande y ojalá que sea escuchada”.

Sobre posibles incidentes en el paro, señaló en alusión a Patricia Bullrich: “Espero que no tengamos dificultades con “Pepita” la pistolera ni esa Margaret Tatcher que tenemos en Argentina y que podamos expresarnos los trabajadores”.

Patricia Bullrich

En cuanto al protocolo de la ministra de Seguridad de la Nación, comentó: “Sabemos todos que este plan que quieren imponer sin represión, no entra”. Y agregó que este Gobierno “le permite a cualquiera quedarse con una provincia entera (ley de Tierras), permiten que se queden con todo el litio y que se lo quede Elon Musk. Te están vendiendo un plan de negocios donde los cinco beneficiados son los amigos del poder”.

“A la clase media la revientan, a la cultura la revientan, al trabajador lo revientan. No solamente le pulverizaron los salarios con la inflación que hubo sino que quieren avanzar con una reforma laboral para quitarles derechos”, resaltó.

Rubén "Pollo" Sobrero: "Quieren tapar lo duro del DNU con una marcha violenta"

Y agregó: “Ellos quieren llevarnos al 1900, cuando el trabajador no tenía derechos, cuando el patrón era el dueño de todo: del trabajo, del almacén, de la ropa, y vos vivía en un conventillo o en el campo. A eso nos quieren llevar”.

Sobre el Movimiento Obrero, señaló que les tiene “mucha confianza”. “El Movimiento ha enfrentado muchas cosas más duras que esta”.

“Yo tengo muchas dudas de lo que pueda pasar en el Congreso porque tenemos diputados que son pocos leales a sus principios, por lo que creo que de la única forma que vamos a poder lograr que no salga es si metemos mucha presión en la calle. Es muy importante que hoy se movilicen, que se vea una fuerte demostración para que el que esté en dudas entienda que se discute qué clase de país se quiere tener. Si queremos ser subdesarrollado y dependiente o uno que salga adelante”, señaló.

Rubén "Pollo" Sobrero: "Victoria Villarruel dijo que a los zurdos nos iban a correr como en el '76"

Sobre la frecuencia de los trenes, comentó: “El paro no es en todas las líneas, pero como no hay presidencia, no tenemos una cabeza que anuncie. Se llegó a una situación en la que tenemos reducción de un 40% en trenes por falta de gasoil, tenemos trenes sin repuestos, tenemos cajas cerradas por falta de personal. Estamos en una especie de parálisis”.

“Entiendo que quieren reducir al máximo los servicios para poder justificar la reducción del personal, pero le han aumentado el boleto y te han reducido los servicios. Lo de la privatización yo lo voy a resistir, pero no veo mucho acompañamiento de algunos gremios”, agregó.

BR/fl