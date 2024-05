Sabina Frederic, exministra de Seguridad durante la primera etapa del Gobierno de Alberto Fernández, cuestionó el proyecto de ley para blanquear la tenencia de armas de fuego enviado por la gestión del presidente Javier Milei y manifestó que Patricia Bullrich, actual titular de esa cartera, "se lo apropió para hacer negocios".

"Este proyecto lo que hace es blanquear a todo aquel que tiene un arma registrada y que no está registrado como legítimo usuario, porque uno sí o si tiene que tener un apto físico que otorga la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC)", comenzó diciendo la exfuncionaria nacional.

En esa línea, criticó que con la iniciativa que cuenta con el aval de Milei, Bullrich y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, "cualquiera que compró ilegalmente o sustrajo un arma está liberado de cualquier acción penal y pasa a poder disponer de ella siempre y cuando la declare". Y comparó que "es lo mismo que se quiere hacer con los capitales fugados, solo que las armas matan".

Además, Frederic señaló que la ANMaC pasó a ser un organismo que depende del Ministerio de Seguridad, cuando nunca lo fue, ya que estaba en la órbita de la cartera de Justicia. "Bullrich se lo apropió para hacer negocios, pensando en que también debe querer comprar armamento y flexibilizar el ingreso".

"El problema es el mercado negro de armas en Argentina", sostuvo la también expresidenta de la Comisión de Cascos Blancos al insistir que las personas que "nunca quisieron ser legítimas usuarias, van a quedar sin posibilidad de ser sancionados penalmente", en declaraciones al programa La García, por AM750.

La exfuncionaria también argumentó que "el proyecto de armas de Patricia Bullrich fomenta el crimen organizado" y advirtió que en caso de que pueda ser aprobado "se va a generar un negocio, ya que quienes las obtuvieron ilegalmente las van a poder alquilar".

El conflicto policial en Misiones

En otro tramo del reportaje, la exministra de Seguridad se refirió a la situación de protesta policial en Misiones, donde en los últimos días se registraron manifestaciones y acampes en reclamo de mejoras salariales.

"El Gobierno de Misiones evidentemente no está dispuesto a mejorar las condiciones salariales de sus empleados", expresó Frederic. También cargó contra el gobernador de esa provincia, Hugo Passalacqua, y comentó que "no entiende porque no pide el incremento de las partidas al Gobierno Nacional" para pagarle a la Policía.

"El conflicto se está extendiendo, hay protestas en Bariloche y también hay malestar en Corrientes. Nunca se vió una alianza entre policías, docentes y médicos como la que se está dando en Misiones", concluyó diciendo acerca de los piquetes que encabezaron este lunes personal docente y de Salud provincial.

