Santiago Cafiero: "Con nuestro Gobierno habrá correcciones, pero nunca serán tarifazos"

En una semana marcada por la vacunación del coronavirus y la media sanción al proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, realizó diversas entrevistas este sábado 12 de diciembre en las que se refirió a los posibles tarifazos, la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner y el fin de la prohibición de desalojos y despidos, entre otras cuestiones.

El ministro coordinador concedió una extensa entrevista a la Agencia NA y luego también habló con el programa Sábado Tempranísimo, que conduce Marcelo Bonelli por Radio Mitre.

Aumentos en las tarifas

Ante la consulta de si el Gobierno prevé realizar ajustes en el valor de las tarifas, Cafiero remarcó que la prioridad de la Casa Rosada es que la población pueda recuperar la capacidad de compra. “Lo que está establecido en el Presupuesto es que las pautas inflacionarias que se perciben en el Presupuesto tengan una correlación con las posibilidades que tienen los argentinos de afrontar los servicios públicos”, sostuvo.

En esa línea, el jefe de Gabinete negó que vaya a haber aumentos significativos: “Hay correcciones que probablemente se empiecen a hacer, pero nunca van a ser tarifazos, ni nada de lo que estuvimos acostumbrados estos últimos cuatro años. De eso pueden estar seguros. Algunas cuestiones puede haber, pero serán muy puntuales y serán a partir de los estudios que se hagan en el área económica. (...) Si hay correcciones, serán para aquellos que pueden afrontarlas”.

Despidos y alquileres

En diciembre vence el congelamiento de alquileres y la prohibición de desalojos, mientras que la prohibición de despidos terminaría en enero. Cafiero indicó que se analiza la posibilidad de extender algunas de estas cuestiones.

“Se va a ir evaluando. Todas esas medidas fueron tomadas con lo que pudo haber funcionado como el Consejo Económico y Social, es decir, que estaban empresarios y representantes de los trabajadores. Hasta acá, nosotros tenemos las mesas sectoriales activas y se van a seguir conversando hasta último momento para poder tomar las decisiones que sean más justas.

El detrás de escena en la ESMA: Alberto y Cristina se reunieron 15 minutos a solas

La relación entre Alberto y Cristina

Con respecto a los cuestionamientos de la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, manifestó: “Lo que expresan, en un sector de la oposición y a veces lo reflejan algunos comunicadores, es el deseo de la ruptura del Frente de Todos. Lo plantean como si no hubiéramos comprendido que el peronismo tiene que ir unido y que tiene que tener una mirada frentista, es decir, incorporar otros sectores del campo nacional y popular. Para nosotros está muy claro el horizonte y los desafíos que tenemos. El Frente de Todos tiene que continuar unido porque es la barrera de contención de que el macrismo no vuelva al Gobierno.

Cafiero señaló que entre el Presidente y la vice “hay un respeto institucional muy fuerte, pero a su vez hay sugerencias e ideas. También hay discusiones porque por ahí no se ponen de acuerdo en algo, que es lógico. Creo que eso es lo que nos hace fuertes. La diversidad fortalece al Frente, en cambio la visión única es lo que podría llegar a debilitar el espacio.



“Un liderazgo consensual como el de Alberto es el liderazgo adecuado para este tiempo. Es importante que sigamos promoviendo el debate interno. Cuando estemos debatiendo con un compañero, vamos a tener muchas más cosas que nos unen que las que nos separan, y esa es la esencia del Frente de Todos. Logramos encontrar todas las cosas que nos unen y no hacer eje en las cosas que nos separaron en su momento”, agregó.

Tarifas de transporte

Cafiero indicó que le parece "un poco lejano" el hecho de aplicar un aumento en las tarifas de transporte público, al señalar que "no hay fecha" ni una "decisión de cómo seguir en lo inmediato" aunque sí reconoció que es uno de los temas que el Gobierno tiene “en estudio”.

"Está todo en revisión", enfatizó el funcionario nacional al recordar que este año se implementó un congelamiento total de los incrementos en las tarifas por decreto. "Se está analizando todo. Hoy nos parece un poco lejano", remarcó el ministro coordinador en diálogo con Bonelli.

Suspensión de las PASO 2021

“No es algo que le corresponde resolver al Ejecutivo, sino que es parte de una discusión que se generó producto de que los gobernadores le propusieron al Presidente suspenderlas por única vez el año que viene, teniendo en cuenta de que van a estar en plena organización y campaña de vacunación. Ahora se abre un debate en el Congreso de la Nación, que tendrá que tener su tránsito legislativo y tendrá que cosechar los consensos necesarios para que avance”, consignó.

No le estamos quitando nada a la Ciudad, lo que estamos haciendo es corregir una injusticia

La relación con Horacio Rodríguez Larreta

Después de los cruces por la quita de fondos de la coparticipación, la buena relación que supieron tener el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y Nación se dañó. Sobre ello, el ministro coordinador apuntó: “La gestión de la pandemia nos encuentra coordinando acciones permanentemente, y en otros puntos claramente tenemos opiniones distintas, por eso somos de partidos distintos. En la arena pública y en la arena política nos van a encontrar enfrentados. Lo que hizo el Gobierno es hacer lo que manda el artículo 75 de la Constitución, que es ante la transferencia de funciones y de facultades que eso salga vía el Congreso de la Nación. Nosotros hicimos eso. Es importante que quede claro que no le estamos quitando nada a la Ciudad, lo que estamos haciendo es corregir una injusticia”.

La gestión de la pandemia

Sobre si hubieran tenido que enfrentar la pandemia con la infraestructura hospitalaria que dejó el Gobierno de Mauricio Macri, Cafiero dijo que el resultado hubiera sido peor: "No quiero ser contrafáctico con esto, pero hay datos concretos. Tuvimos una gobernadora (María Eugenia Vidal) que dijo que no hacía falta poner en funcionamiento hospitales en la Provincia de Buenos Aires, y esos hospitales quedaron abandonados durante cuatro años. También tuvimos un Gobierno que llevó al Ministerio de Salud al rango de Secretaría, y no es una cuestión de ego, sino que redujo el 25% el Presupuesto. Un Gobierno que dejó que exista un nuevo brote de sarampión en la Argentina, que dejó abandonadas vacunas y programas de telemedicina. Se hace difícil pensar que, a partir de ese desprecio hacia la salud pública y el rol del Estado en cuanto a gerenciador de las demandas ciudadanas, el macrismo hubiera tenido algún éxito en esto. Creo que hubiera sido una catástrofe".

Dólar controlado

Cafiero consideró además sobre el tema cambiario que el Gobierno pudo controlar la presión sobre el dólar, y que ahora la situación "se pudo acomodar". "A pesar de que hubo mucha presión en ese sentido pudimos demostrar con mucha claridad que no había una necesidad de dólares para el año que viene y que su valor no estaba atrasado", indicó el funcionario nacional en declaraciones radiales. Al rechazar una devaluación durante 2021, indicó: "Siempre vamos a seguir el sendero que está marcado en el presupuesto 2021".

B.D.N./HB