Santiago Caputo contra el círculo rojo: "Son los grandes responsables del empobrecimiento de la Nación"

El discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el domingo 1 de marzo tuvo un amplio impacto en la política argentina. Quien lo sigue festejando es uno de sus coautores, Santiago Caputo, quien elogió al jefe de Estado, celebró su alocución y apuntó contra el "Círculo Rojo" por sus críticas a Milei.

"Critican a Milei por las formas. Defienden a Macri por las formas. Odian a CFK por las formas (no por sus ideas nefastas). No tienen nada para aportar al debate de ideas. Son un grupito de señores de pelo blanco que nunca entendieron que la democracia liberal es un método con un fin muy específico, no un ritual vacío de contenido como ellos y sus amistades de clase alta", escribió Caputo este martes a las 3 de la mañana en su cuenta "oficial" de Twitter (@SLCaputo).

Tuit de Santiago Caputo

"Qué tragedia la superficialidad de la elite argentina. Son los grandes responsables del empobrecimiento de la Nación. No terminan de entender que nos cansamos de ellos, de sus modales y de sus empleados políticos", agregó el asesor presidencial.

Caputo apuntó así a los políticos, periodistas y analistas que cuestionaron las "formas" del presidente, quien, durante su extenso discurso, tildó de "chorros" a los opositores kirchneristas y dedicó insultos varios a sus críticos. "Nos cansamos de los profesionales de la política", agregó el asesor, desde una de sus cuentas paralelas.

Ya el lunes, el funcionario había celebrado las críticas opositoras, al decir: "Veo que toda la gente que debía estar llorando hoy efectivamente está llorando. Perfecto. Todo marcha acorde al plan".

Incluso, el mismo domingo, Caputo elogió las palabras de Milei comparándolo con el ex primer ministro británico Winston Churchill. "Javier G. Milei en modo Winston Churchill", escribió mientras todavía el presidente pronunciaba su discurso.

Santiago Caputo junto a Daniel "Gordo Dan" Parisini en un palco del Congreso.

"Qué maravilloso es ver a un hombre defender desde ese púlpito los valores de occidente con la pasión y la convicción de nuestro Presidente. Esperamos décadas, sino un siglo entero, para tener la oportunidad que tenemos hoy. La Argentina será grande nuevamente y se lo deberemos todo a la convicción de un solo hombre que decidió cambiar nuestro destino", comentó luego.

