Santiago del Estero: Gerardo Zamora busca consolidar el oficialismo ante una oposición fragmentada

Este domingo 2 de agosto, Santiago del Estero elegirá intendentes y concejales en 25 de sus 28 municipios, con 598.000 electores habilitados y 1.734 mesas repartidas en 225 escuelas. El Frente Cívico por Santiago, la fuerza del senador y exgobernador Gerardo Zamora, disputa 24 de las 25 intendencias en juego.

En una jornada que define el mapa político municipal de la provincia para los siguientes cuatro años, la atención se concentra en las dos ciudades con más peso electoral, las cuales reúnen el 68% del padrón: la capital, con 236.900 votantes, y La Banda, con 95.400. Solo tres municipios pequeños (Clodomira, Beltrán y Villa Atamisqui) quedan fuera de la contienda de este domingo.

Con oposición dividida, en Santiago crecen las chances de los candidatos de Gerardo Zamora

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En la capital, la ciudad de Santiago del Estero, finaliza el mandato de Norma Fuentes, perteneciente a la coalición zamorista integrada por sectores radicales y del Partido Justicialista. Allí el oficialismo respalda a Mario Benavente como su candidato a sucederla, con apoyo particular de Zamora y del senador José Emilio "Pichón" Neder.

Contra Benavente la oposición llega dividida, teniendo a Facundo Pérez Carletti encabezando la boleta de Despierta Santiago, ligada al PRO, mientras que Natalia Neme representa a una UCR que decidió competir por su cuenta, profundizando la fragmentación opositora.

Marianella Lezama Hid se presenta también por el Frente Renovador, mientras que al oficialismo también lo inquieta el avance de La Libertad Avanza (LLA), fuerza representada por Beatriz Yunes. En concreto, la incógnita en la capital es saber qué porcentaje lograrán los candidatos de una oposición fragmentada.

De cara al domingo, el sector del presidente Javier Milei cerró su campaña con una caminata por el centro de la capital, encabezada por Yunes junto al concejal Alejandro Parnás y los referentes nacionales Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, en un armado local a cargo de Tomás Figueroa, un experonista que fue secretario parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación por menos de un año.

En La Banda, por su parte, la disputa promete ser más pareja: el intendente Roger Nediani busca la reelección con el Frente Compromiso y Unidad, un espacio local que se distanció de Sergio Massa a nivel nacional y no responde a jefaturas nacionales ni provinciales.

A su vez, el Frente Cívico apuesta con fuerza en ese municipio a Llamil Abdala, actual secretario de Industria de la provincia, para desplazar a Nediani del cargo. Una encuesta reciente lo ubica primero con el 32% de intención de voto, doce puntos por encima del actual intendente.

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Pablo Mirolo, exintendente y candidato del massismo local, representa al Frente Renovador y se ubica detrás con el 12% de las preferencias, esperando recuperar territorio para el massismo y convirtiéndose en otro sector de la oposición que compite por su lado.

A la oferta se suman otros cinco postulantes, entre ellos representantes de La Libertad Avanza y de Despierta Santiago, sin ninguna alianza entre sí: Miguel Torres (La Libertad Avanza), Lorena Gladys Bazán (Despierta Santiago), Luciano Rodríguez (Somos Nosotros Somos Bandeños), Julio César Scabuzzo (Proyecto Sur) y Gustavo Miranda (Fuerza Vecinal).

La ausencia de unidad opositora es un denominador común en Santiago del Estero: en la capital compiten por separado la UCR, el PRO, el Frente Renovador y LLA, mientras que en La Banda nueve candidatos se reparten los votos contra el oficialismo zamorista.

Ante la oposición fragmentada y la estructura del Frente Cívico desplegada en casi todos los distritos de la provincia, todo indica que el oficialismo retendría la mayoría de las intendencias este domingo, aunque la definición se conocerá en las urnas.

AS / EM