Santilli y Ritondo analizaron la agenda de reformas que el Gobierno busca tratar en sesiones extraordinarias

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo este miércoles un encuentro con el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, para repasar los principales proyectos que el oficialismo impulsa en el Congreso durante el período de sesiones extraordinarias.

Según informó el Gobierno a través de un comunicado, ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de avanzar con la reforma laboral, a la que consideraron una herramienta central para promover el empleo registrado, incentivar la inversión y actualizar el funcionamiento del mercado de trabajo en la Argentina.

Durante la reunión también se abordó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, un tema que cuenta con iniciativas presentadas tanto por el oficialismo como por sectores de la oposición. En ese sentido, destacaron la relevancia que tiene esta discusión para la seguridad en la provincia de Buenos Aires y para el sistema penal juvenil en su conjunto.

El encuentro entre Santilli y Ritondo se dio en una jornada marcada por la actividad política en torno a las reformas impulsadas por el Gobierno. Horas antes, el ministro del Interior había participado de una reunión junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, en el marco de las negociaciones por el paquete legislativo que se debatirá en el Congreso.

De ese intercambio también formó parte el ministro de Hacienda correntino, Marcelo Rivas Piasentini, y tuvo lugar el mismo día en que fue suspendido el encuentro de gobernadores previsto en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde se buscaba consensuar una postura común frente a las iniciativas oficiales.

La Libertad Avanza, junto a bloques considerados dialoguistas, apunta a avanzar esta semana con el tratamiento del Régimen Penal Juvenil. Según confirmó Ritondo, la intención es emitir dictamen este miércoles y llevar el proyecto al recinto el jueves, con la propuesta de reducir la edad de imputabilidad a los 14 años, un punto que ya había sido consensuado durante el año pasado entre el oficialismo y sectores de la oposición.

LB/ML