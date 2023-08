El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria arrancó la segunda etapa de la campaña electoral, esta vez rumbo a las generales de octubre, y enfatizó en la necesidad de que exista un Estado eficiente. Sergio Massa buscó dar una respuesta ante uno de los ejes centrales de Javier Milei, y dijo: "Para la gente es peor un Estado ineficiente a que no haya Estado".

Massa estuvo los primeros dos días luego de las elecciones dentro del Ministerio de Economía sin apariciones públicas. En ese lapso buscó mitigar los efectos de una devaluación del tipo de cambio oficial del 20%, la suba del dólar blue por encima de los $700 y los aumentos de los precios de los productos y servicios. Tras eso, desde el miércoles a la noche volvió a los medios y dio una serie de entrevistas.

En declaraciones a Crónica TV, el funcionario y figura principal de cara a las próximas elecciones defendió la idea de que haya un Estado presente, pero con la condición de que tenga eficiencia. En esa cruzada, tomó como ejemplo los paros docentes, que restan días de estudio durante el año.

"Hay que hacer al Estado más eficiente. Cuando el papá dice ‘tengo la escuela pública, pero tengo 18 paros por año, me complicaste la vida, flaco; no tengo donde dejar a mi pibe’", graficó. Y, ante ese tipo de situaciones, añadió: "Acá tiene que haber un compromiso en el cual decimos ‘muchachos, se acabó la joda de que por cualquier cosa reclamamos, por cualquier cosa hacemos paro’. Basta".

El ministro candidato insistió que es peor un Estado ineficiente que uno ausente porque "cuando el ciudadano de a pie ve al policía del patrullero durmiendo en una estación de servicio cuando tendría que estar en los barrios, eso es peor que no tenerlo".

Ante esa situación, planteó: "Aquellos que creemos que el Estado tiene que proteger a la gente tenemos que cuidarlo para que los que lo quieren destruir no tengan argumentos para hacerlo".

Lo que viene: suma fija, empleo y mejora de asignaciones

Tras la configuración del nuevo escenario de tercios que quedó tras las elecciones del domingo pasado, Massa se prepara para anunciar una batería de medidas que, según dijo, son "para compensar" la devaluación que impuso el Fondo Monetario "traído por (Mauricio) Macri".

Massa ratificó el anuncio de medidas para las próximas semanas.

"De acá a una semana va a haber anuncios: suma fija para trabajadores, mejora en el sistema de asignaciones familiares y Asignación Universal por Hijo, del sistema de crédito. Hay gente que vive corriendo atrás del mínimo de las tarjetas de crédito. La pérdida de capacidad con la tarjeta de crédito cada vez te va a acorralando", sostuvo.

Durante la entrevista trazó un cronograma de trabajo de cara a los próximos días: en principio debe terminar de arreglar con el Fondo Monetario para recibir un desembolso en los próximos días de casi 7 mil millones de dólares, luego gestionar con Brasil y anunciar el programa de medidas que adelantó, no sin antes trabajar en la estabilización de precios.

Entre las medidas, Massa habló de una propuesta que "seguramente se va a conocer en las próximas semanas" y que apunta a los trabajadores de aplicaciones de reparto de comida. Se trata de un sector clave cuyo voto se ha orientado a Milei en un contexto de ausencia de derechos laborales.

Por otro lado, insistió con que "hay que cambiar planes (sociales) por trabajo".

"Tengo en marcha el programa 'Puente al Empleo'. El plan, para vos, empleador, computa como parte del salario: sólo pagas seguro, ART y obra social, y además, el que tiene el plan no lo pierde en caso de que el empleador diga 'lo probé, no me gustó', o no lo pueda sostener", dijo.

"La educación pública tiene que ser gratuita"

Está claro que Massa eligió como rival a Milei, ya que en gran parte de las entrevistas se sube a las propuestas del libertario y busca desacreditarlas. Una de ellas fue la educación pública.

"La educación pública tiene que ser gratuita, de calidad e inclusiva. Acá hay que defender el presupuesto educativo y exigir mayor calidad, pero lo primero que hay que defender es que el hijo de un peón rural o de un obrero de la construcción pueda ir a la universidad. Más universidades y más inversión", trazó como meta.

Según Massa, en términos de capital humano, "Argentina está entre los cinco países más elegibles del Mundo, competimos en una liga de cinco y es muy importante en todo lo que es la revolución tecnológica y la economía del conocimiento".

No obstante, señaló que el sistema requiere de una serie de cambios. Enumeró: "Una campaña fuerte de alfabetización, volver a poner a los pibes a leer; la enseñanza de programación, un módulo de salida laboral; carreras cortas asociadas a las economías en las universidades y una nueva ley que fije el piso de puntos del PBI para el gasto educativo".

