El Gobierno avanza con las PASO y solo las suspenderá si hay "colapso sanitario"

El calendario electoral sigue en curso a pesar de que en el propio oficialismo hay sectores que insisten con la posibilidad de que las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias se suspendan.

El ministerio del Interior avanzó en la presentación del anteproyecto del pliego de bases y condiciones para licitar el recuento provisional de votos. En esta oportunidad, se habilitó a que interesados puedan realizar observaciones y sugerencias no vinculantes, con el objetivo de lograr mayor transparencia y mejorar el proceso licitatorio.

El cronograma electoral continúa mientras en el Gobierno estiran la definición sobre la suspensión de las elecciones internas por única vez. La iniciativa de que las PASO de este año no se realicen fue propuesta por los gobernadores peronistas. Desde la Casa Rosada siempre dijeron que no depende de una decisión del presidente, Alberto Fernández, sino del Congreso.

Después de las distintas voces que alzaron los jefes provinciales a favor de no realizar los comicios de agosto, el proyecto ingresó a la cámara de Diputados pero no parece ser una prioridad para que se avance con él durante las sesiones extraordinarias.

Volvieron a aumentar los testeos pero también la positividad

En el Gobierno nacional aseguran que las PASO no está en discusión salvo que en los próximos meses haya un colapso del sistema sanitario. En el oficialismo descartan suspender las elecciones por el costo de su implementación y solo hablan de esta posibilidad en caso de que exista un rebrote de coronavirus que lleve a continuar con el distanciamiento social el próximo invierno.

Los tiempos del operativo de vacunación también serán claves ya que en el Gobierno hablan de septiembre como el mes en el que estaría la mayoría de la población vacunada. ¿Pueden entonces realizarse las elecciones? En la Casa Rosada aseguran que esto se evaluará recién en marzo cuando haya mayor certeza con respecto al plan para inmunizar a los ciudadanos.

En este sentido, el ministerio del Interior a cargo de Eduardo “Wado” De Pedro avanzó con el cronograma electoral. La resolución publicada definió un plazo de 10 días corridos durante los cuales los interesados podrán realizar todas las observaciones que consideren relevantes para una mejora en el pliego de licitación. Una vez finalizado, se procederá a la publicación del pliego y al llamado a una licitación pública internacional.

En caso de querer avanzar en la suspensión, el Gobierno no tiene límites de tiempo para hacerlo. “No está escrito en ningún lado que las leyes electorales no se pueden modificar en años de elecciones. Es cierto que había consenso para tratar los temas cuando no hay contienda porque le aporta sanidad y previsibilidad el sistema, pero no hay impedimento legal”, dice un conocedor de las reglas partidarias ante PERFIL.

En la Rosada recuerdan que en 2019, en plena campaña presidencial, Juntos por el Cambio no solo planteaba suspender las PASO, sino que también avanzó con modificaciones a leyes electorales.