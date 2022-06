Suspenden 11 oficiales del Ejército Argentino mientras investigan la muerte del subteniente en Corrientes

El Ejército Argentino decidió suspender de forma preventiva a 11 oficiales que habrían estado involucrados en la muerte del subteniente Matías Ezequiel Chirino, de 22 años, durante una fiesta de iniciación que se realizó en la provincia de Corrientes. Además la entidad se puso a disposición de la Justicia para brindar "toda la información que sea requerida".

El comunicado fue emitido el martes y el mismo se refiere al fallecimiento de Chirino, quien era oriundo de la ciudad cordobesa de Río Cuarto y que había sido trasladado hacía unos pocos días al Grupo de Artillería Nº 3 de Paso de los Libres.

"El jefe del Estado Mayor del Ejército, general de División Guillermo Olegario Pereda, ordenó en forma inmediata, se instruyan las actuaciones de Justicia Militar tendientes a esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades individuales que correspondan en el marco de lo establecido en el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas", se indicó en el escrito.

Además, detallaron que se procedió a "la suspensión del servicio, en forma preventiva, de todo el personal involucrado en los hechos que son motivo de investigación, entre ellos 11 oficiales, ante la presunta comisión de faltas gravísimas".

"Asimismo, en forma paralela a la investigación ordenada, el Ejército Argentino continúa a disposición del Juzgado Federal de Paso de los Libres, a los efectos de brindar toda la información que sea requerida, en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes", finalizó el comunicado.

Según informaron los medios correntinos, Chirino murió ahogado con su propio vómito, mientras que se indicó que, técnicamente, falleció por una "broncoaspiración por alimentos" y, de acuerdo con lo que se estableció, la víctima ingirió una gran cantidad de alcohol y comida durante el festejo, al que se le conoce también como "bautismo".

En tanto, Diario Época indicó que Chirino había egresado del Colegio Militar de El Palomar después de estudiar durante cuatro años y fue al Grupo de Artillería Nº 3 de Paso de los Libres, en Corrientes, para completar su instrucción como oficial de la fuerza, mientras que su objetivo era instalarse en ese cuartel durante los próximos seis meses.

De acuerdo con lo que trascendió, durante la celebración en el regimiento se consumió gran cantidad de alcohol: cerveza, vino, fernet, entre otras bebidas, aunque no se dieron detalles sobre en qué consistieron las "prácticas de bautismo" a las que fueron sometidos los nuevos integrantes del mencionado grupo.

La fiesta finalizó apenas media hora después de la medianoche, cuando todos los participantes se retiraron a sus habitaciones y algunos testigos comentaron que el subteniente fallecido era uno de los "más lúcidos". "A priori parece que se sintió mal y se broncoaspiró", explicaron las fuentes.

El padre denunció maltrato y que "no fue un accidente"

En diálogo con distintos medios nacionales, Ezequiel Chirino contó detalles de la noche de la muerte de su hijo: "Fue lo peor que me pasó en la vida. Estaba en un hotel alojado todavía y recibo una llamada que, desde el otro lado del teléfono, se presentó como ‘De la Torre, encargado del grupo de artillera Monte 13’ y me dijo: ‘Venite al hospital porque tu hijo está muerto’. En un ataque de pánico, tiré el teléfono, dije que no podía ser, no reaccionaba. Devolví la llamada, me atendió de nuevo diciéndome que había fallecido, que estaba muerto".

El hombre se encontraba aún en Corrientes, ya que había ido a acompañar a su hijo que se iba a desempeñar allí. Matías había participado el sábado por la noche de una cena junto a sus superiores en el casino de oficiales del Ejército y él le había contado a su padre que tuvo que llevar “vinos, whisky y cervezas de los más caros, además de cigarrillos y asado”.



Tras la muerte del joven, la operación de autopsia reveló que murió por ahogamiento y un posterior paro respiratorio por abundante ingesta de bebida y comida. "Lo hicieron dormir en el suelo, con un colchón y, cuando se despertaron sus compañeros totalmente también en mal estado, le hicieron RCP, pero ya debe haber estado muerto", comentó.

JD / MCP