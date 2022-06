El Gobierno británico aprobó la extradición de Julian Assange a EEUU

El gobierno británico confirmó este viernes que firmó el decreto de extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, donde se le acusa de una fuga masiva de documentos confidenciales.

"En virtud de la ley de 2003 sobre la extradición, la ministra firmará una orden de extradición si no hay ningún motivo que la prohíba", dijo un portavoz del ministerio de Interior, confirmando que la titular, Priti Patel, había firmado el decreto de extradición de Assange. El australiano, de 50 años, tiene 15 días para apelar esta decisión, algo que ocurrirá, según anunció Wikileaks en Twitter.

"Un día negro para la libertad de prensa y para la democracia británica. Se recurrirá la decisión", dijo WikiLeaks en esta red social.

Según el portavoz del ministerio de Interior, "los tribunales británicos no concluyeron que sería opresivo, injusto o un abuso procesal extraditar al señor Assange. Tampoco concluyeron que la extradición fuera incompatible con sus derechos, incluyendo el derecho de tener un juicio justo, y con la libertad de expresión y (garantizaron) que durante su estancia en Estados Unidos será tratado de manera apropiada, también con respecto a su salud".

Estados Unidos quiere juzgarlo por espionaje y podría condenarlo a hasta 175 años de cárcel si es declarado culpable de la publicación a partir de 2010 en WikiLeaks de cientos de miles de documentos militares y diplomáticos estadounidenses secretos, sobre todo sobre Irak y Afganistán.

Assange fue recluido en 2019 en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh por violar su libertad condicional británica cuando en 2012 se refugió en la embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia por cargos de violación que fueron abandonados desde entonces.

