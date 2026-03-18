Susto en el Congreso: un diputado compró un rifle de aire comprimido y puso su despacho como dirección de envío

Un episodio inusual generó sorpresa y preocupación en la Cámara de Diputados luego de que el sistema de seguridad detectara un envío dirigido a una oficina del Anexo A que contenía un rifle de aire comprimido. El paquete fue interceptado antes de ingresar al edificio y activó consultas internas para determinar quién fue el legislador que realizó la compra.



Se trata del legislador nacional del PRO por Buenos Aires, Javier Sánchez Wrba. "Es un rifle comprimido para usar en propiedad privada que por error comunicacional se lo enviaron a la dirección del anexo", confirmaron desde su entorno a PERFIL.

La situación fue expuesta por el diputado Esteban Paulón, quien dio a conocer el hecho a través de sus redes sociales. “Parece que un Diputado/a compró una escopeta por MELI (Mercado Libre) y pidió que se la envíen a su oficina de Congreso”, escribió. Según agregó, “el dispositivo de seguridad de la Cámara la detectó y evitó que pudiera ser ingresada”.

Aunque se trata de un rifle de aire comprimido según confirmaron fuentes parlamentarias a PERFIL —un tipo de arma de venta libre que no requiere autorización ni registro—, el episodio abrió interrogantes sobre los controles de acceso y el uso de direcciones oficiales para este tipo de envíos dentro del ámbito legislativo.

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Clima de seguridad bajo tensión en el Congreso

El hecho se conoció seis días después de una amenaza de bomba que obligó a desplegar un operativo policial en el Congreso. El jueves 12 de marzo, efectivos de distintas fuerzas y especialistas en explosivos realizaron una inspección preventiva tras una advertencia detectada vía radiocomunicaciones. El procedimiento se concentró en sectores externos del Palacio Legislativo y arrojó resultado negativo, sin necesidad de evacuar el edificio.



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