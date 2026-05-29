Tactic Global: la empresa de lobby de Scatturice que es contratada por la SIDE, por países pro Rusia y por un estratega global de la derecha

Leonardo Scatturice sabe que se convirtió en uno de los empresarios más observados de la era libertaria y, a pesar de ser noticia de forma recurrente, sostiene el perfil bajísimo y no habla con la prensa. De todo lo que se dice, hay algo que le molesta: que lo definan como un lobbista. Sin embargo, en la cartera de empresas que forman parte de su conglomerado, COC Global Enterprise, hay una dedicada al lobby: Tactic Global LLC, una compañía que trabaja con un amplísimo espectro de clientes que van desde la SIDE de Argentina o el estratega ultraderechista George Birnbaum, hasta aliados estratégicos de Rusia como Kirguistán, Vietnam o la República de Srpska. Business con llegada directa a la gestión de Donald Trump.

Scatturice no actúa como lobbista operativo porque no puede, ya que es ciudadano argentino y no estadounidense, un requisito que exige la ley norteamericana para realizar actividades de cabildeo. En los papeles, es el único propietario (Single Member LLC), presidente y el máximo responsable legal de Tactic.

Leonardo Scatturice: ¿el nuevo Alfredo Yabrán?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por otra parte, no realiza el llamado “trabajo de campo”, es decir, no participa de las reuniones políticas directas, no se encarga de los contactos con el Congreso o de la gestión ante departamentos federales. Las actividades de influencia directa de Tactic están en manos, según consta en documentación oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de máxima confianza del empresario argentino como Barry Bennett o Maria Soledad Cedro, dos personas con llegada al trumpismo, organizadores de la CPAC Argentina y cercanos a Santiago Caputo.

Bennett y Cedro (junto con otros menos conocidos en Argentina como Ryan Coyne o Caroline Wren) son los encargados de firmar las declaraciones para realizar gestiones políticas ante el gobierno de Estados Unidos, así como los contratos y las enmiendas en nombre de Tactic Global. La dupla se dedica full time a la compañía.

Clientes pro-Rusia

El martes 26, el periodista Martín Carrizo reveló que la empresa de Scatturice, que había sido contratada por la SIDE en 2025 para gestionar vínculos con Washington, también tenía entre sus clientes a la República Srpska, una de las dos entidades territoriales y políticas que conforman el Estado de Bosnia y Herzegovina y que sirve a Rusia como un contrapeso y un aliado frente a la influencia de Estados Unidos y la Unión Europea en los Balcanes.

Exclusivo: el rol clave de Leonardo Scatturice en el salvataje de Trump a Milei

Existen dos documentos sobre la contratación con la República Srpska: uno es de junio de 2025 y estableció un servicio de consultoría estratégica a cambio de una compensación fija de US$100.000 por mes. El segundo es del 1 de febrero de 2026, que renovó el acuerdo por la misma cantidad de dinero.

Este contrato se sumó a otros con países como Serbia, Kirguistán y hasta la República Socialista de Vietnam. La pregunta resulta obvia: ¿por qué la empresa de lobby de Scatturice, un hombre del trumpismo, trabaja con comunistas y socialistas?

En diálogo con este medio, fuentes cercanas al empresario le bajaron todo tipo de especulación a la respuesta. Dijeron que Tactic Global tiene una gran cartera de clientes, públicos y privados, y que asociar los posicionamientos políticos de los clientes con la empresa “es ridículo”.

“La naturaleza del trabajo es mantener relaciones con el gobierno de Estados Unidos, y en particular con la administración de Trump. Sean quienes sean sus clientes, ¿alguien podría pensar que Tactic vaya a hacer una gestión prorrusa? Sería suicida. Perdería todas sus relaciones, que es el capital que le vende a sus clientes”, dijo alguien que conoce a Scatturice.

El misterioso señor Scatturice

Tactic Global ofrece la oportunidad de tener llegada directa a la administración Trump. En 2025, por ejemplo, fueron contratados por la fábrica de neumáticos italiana Pirelli para negociar los aranceles. Con Vietnam, según agregan fuentes cercanas a la empresa, participaron de la negociación con Scott Bessent por un acuerdo bilateral comercial.

“Ese fue uno de los primeros acuerdos en anunciarse y nadie se puede imaginar que Bessent estuviera en contacto con alguien que trabaja para los intereses comunistas”, agregó la misma persona.

El rol de Birnbaum y el contrato “no ejecutado” de la SIDE

La abogada Natalia Volosin, esta semana, recogió el guante, amplió la información de Carrizo y contó que Tactic Global también trabajó con personajes como George Birnbaum, el estratega político ultraderechista que supo ser jefe de Gabinete del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y que es conocido por haber sido el cerebro detrás de la construcción del perfil político del ex primer ministro húngaro Viktor Orbán.

El “hermano americano” de Milei: lobby, poder y guerra fría en la Rosada

Al parecer, en el mundo de Scatturice todos parecen conocerse: a fines de 2024, Birnbaum mantuvo una reunión con Santiago Caputo y Guillermo Francos en la Casa Rosada. Si bien hay quienes dicen que hubo más reuniones, solo una está acreditada en el Registro Público de Audiencias.

Según los documentos, Birnbaum (a través de su consultora, BGD Legal & Consulting) contrató la cuenta de Kirguistán y utilizó a la estructura de Tactic como brazo ejecutor de sus servicios de consultoría y relaciones gubernamentales en Washington. El objetivo principal del contrato fue asistir al país asiático en la identificación de relaciones bancarias entre instituciones financieras.

En Argentina, el contrato que acaparó toda la atención fue el que firmó Tactic Global con la SIDE, que se conoció en el país en 2025. La noticia alimentó todo tipo de suspicacias. Sin embargo, el trabajo nunca se concretó. “No pagaron así que nunca se ejecutaron las tareas”, contó una persona al tanto de lo sucedido.

En un documento oficial del 30 de noviembre de 2025, se estableció que la SIDE no realizó ninguno de los pagos que habían sido acordados en el contrato. En el informe suplementario que Tactic Global presentó ante las autoridades estadounidenses a fines del año pasado, en la sección “Información financiera”, se declaró: “Secretaría de Inteligencia de Estado de la República Argentina: The foreign principal made no payments", es decir, el principal extranjero no realizó pagos.

El video de un alto funcionario de la SIDE practicando tiro

El monto original que la SIDE iba a pagar era de US$110.000 repartidos en cuotas de US$10.000. El dinero lo iba a cobrar de manera directa, en concepto de salario, Cedro, una persona fundamental en la estructura de Tactic Global. Como socia de la empresa, se desempeña como consultora estratégica, enlace gubernamental y directiva dentro de la firma.

Cedro fue quien estuvo al frente de los dos contratos con Vietnam, uno por US$5.000 y otro por US$200.000. En los papeles, también figura como enlace (liaison) entre la Presidencia de la Nación de la República Argentina y sus contrapartes en los Estados Unidos. Sus tareas en el contrato no ejecutado con la SIDE incluían la coordinación de reuniones entre funcionarios de ambos países y el asesoramiento en temas de comercio e inversión.

Scatturicce esquiva la etiqueta de “lobbista” y sus allegados subrayan que el empresario no está en el día a día de las actividades de Tactic. Es cierto que la ley estadounidense no le permite pisar el Capitolio para armar redes. Quienes se encargan son sus personas de máxima confianza.

