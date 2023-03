También Olmos recibe fuego amigo por el Salario Mínimo

El secretario adjunto del sindicato de mecánicos Smata Mario Manrique consideró que la última reunión del Consejo del Salario fue una “obra de teatro” y cuestionó a la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos por “mentir” sobre ese encuentro.

El sindicalista comentó sobre esa reunión, que se llevó a cabo el martes último: “Fui crítico hasta que me explicaron que no podía hablar. Yo lo que planteaba era que no podemos medir el aumento de manera porcentual. No es lo mismo el 100% de un salario de $ 150 mil que en uno de $ 50 mil. Es un país donde la canasta básica supera los $ 170 mil” –añadió.

Por ese motivo, señaló: “Estamos equivocados, porque no estamos discutiendo el salario mínimo, estamos discutiendo planes sociales. Pero los compañeros de los planes sociales deben tener su ámbito de discusión. Un ámbito aparte donde se discutan sus necesidades. No en el Consejo del Salario Mínimo”.

En declaraciones radiales, Manrique afirmó: “A mí me molesta cuando a la gente le queremos disfrazar las cosas. Cómo no va a valorar (Kelly Olmos) el Consejo del Salario si era una obra de teatro. Cómo no va a valorar algo que está armado”.

“Entonces, Kelly Olmos le miente a la gente. ¿A ella le parece suficiente el Salario Mínimo? Creo que cuando se hacen las cosas mal se empiezan a justificar las acciones”, se quejó el dirigente.

Y añadió: “Hay que decir la verdad, porque de la mentira no se vuelve. Y la verdad es que un haber mínimo de $ 87 mil no alcanza ni para comprar un changuito en el supermercado cada 15 días”.

Además, Manrique señaló: “Cuando la UIA empezó a hablar en el Consejo del Salario, casi me meto la mano en el bolsillo para darle plata a (el presidente de esa entidad, Daniel) Funes de Rioja.

En la última reunión del Consejo se acordó una suba del 26,6%, a abonarse en tres cuotas: 15,6% en abril; 6% en mayo y 5% en junio; así, el haber mínimo aumentará de $ 69.500 en marzo a $ 87.987 en junio.

El aumento contó con la aprobación de todos los empresarios, pero no así con el de los gremios.

Por su parte, Olmos destacó el “acuerdo mayoritario” logrado en el ámbito del Consejo, frente a las críticas de los sindicatos.

Esta semana se anunció una suba del SMVM con la base en los valores de marzo 2023 no acumulativos.

Los aumentos porcentuales acordados son: abril 2023:15,6%; mayo 2023: 6%; y junio 2023: 5%. A su vez se realizará una nueva convocatoria para el 15 de julio de 2023.

La presente propuesta fue votada por treinta votos afirmativos, una abstención y un voto negativo.

Entonces las cuentas quedan de este modo: desde abril 2023, el Salario Mínimo, Vital y Móvil será de $ 80.342; desde mayo; $ 84.512 y desde junio: $ 87.987.