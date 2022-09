El canciller Santiago Cafiero participó este lunes 26 de septiembre de la 66° Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), donde mostró su preocupación por el escenario que se vive en asuntos nucleares y un riesgo "que amenaza nuestra seguridad y bienestar".

Cafiero participó de la conferencia que se desarrolla del 26 al 30 de septiembre en el Centro Internacional de Viena (Austria) y en la que intervienen representantes de los 175 Estados Miembros. Allí, el escenario que surge de la guerra entre Ucrania y Rusia fue la principal preocupación y la posible reacción nuclear fue lo que más aquejó al ministro argentino.

Durante su exposición, Cafiero afirmó que “los asuntos nucleares vuelven hoy a suscitar un nivel de preocupación que parecía reservado a los libros de historia. Estamos ante un escenario que amenaza nuestra seguridad y nuestro bienestar común”.

Y añadió: “Todos los días la guerra que se libra en Ucrania a raíz de la invasión de la Federación de Rusia nos recuerda que podemos quedar al borde de una tragedia mayor y agrega preocupaciones sobre la seguridad en un doble aspecto. Por un lado, el que tiene que ver con la seguridad de las plantas nucleares. Por otro, el que se vincula con el uso bélico de la energía atómica, que nuevamente forma parte de la conversación diplomática y de los asuntos públicos”.

En ese sentido, el canciller enfatizó en el no uso de armas nucleares: “Luego de décadas de acuerdos sobre la reducción de arsenales y de la aceptación generalizada de los principios contra la no proliferación, no debe permitirse ni siquiera la posibilidad de especular con el uso de armas nucleares. La República Argentina hace un llamado a evitar cualquier acción que pueda poner en peligro las instalaciones nucleares o con material radioactivo y exponga a la población a un futuro difícil de dimensionar”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó veladamente la semana pasada con utilizar armas nucleares luego que Ucrania reconquistó territorios que controlaba Moscú desde la invasión de febrero.

Estados Unidos le dijo a Rusia, incluso por canales privados, que utilizar armas nucleares tendría "catastróficas consecuencias", dijo el secretario de Estado, Antony Blinken.

Salvo Estados Unidos en 1945 en Japón, ningún país ha utilizado armas nucleares en el campo de batalla.

Por su parte, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, reiteró el lunes su llamado a abolir las armas nucleares luego que Rusia amenazó utilizarlas en la guerra de Ucrania.

"Décadas después de la caída del Muro de Berlín, volvemos a oír el ruido de sables nucleares", dijo Guterres en una sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre desarme nuclear. "Déjenme ser claro: la era del chantaje nuclear ha terminado", dijo.

"La idea de que cualquier país pueda luchar y ganar una guerra nuclear es un desquicio. Cualquier uso de un arma nuclear incitaría un Armagedón humanitario", dijo."Sin eliminar las armas nucleares, no podrá haber paz", aseguró.

Guterres expresó su decepción porque la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear celebrada el mes pasado no logró un consenso.

Rusia bloqueó una resolución luego que el borrador del documento respaldara el control de Ucrania sobre la central nuclear de Zaporiyia, cuya ocupación por parte de Moscú ha hecho temer un grave accidente.

Estados Unidos condenó la posición rusa. Pero ninguna potencia nuclear respaldó el tratado de la ONU adoptado en 2017 que, con el respaldo de las naciones en desarrollo, insta a una amplia prohibición de las armas nucleares.

