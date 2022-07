Nueva York se prepara para la guerra nuclear y da consejos para que los habitantes afronten un ataque

La Ciudad de Nueva York publicó un video para prevenir a sus habitantes sobre cómo actuar ante un ataque nuclear, poco después de que los medios estatales de Rusia afirmaran que el presidente Vladimir Putin puede acabar con toda la costa este de los Estados Unidos.

En el video, publicado el lunes, el Departamento de Manejo de Emergencias de Nueva York dice a los neoyorquinos: “Así que ha habido un ataque nuclear. No me preguntes cómo ni por qué. Solo sé que nos ha golpeado The Big One. OK. ¿Entonces qué hacemos?”

“Si bien la probabilidad de que ocurra un incidente con armas nucleares en la ciudad de Nueva York o cerca de ella es muy baja, es importante que los neoyorquinos conozcan los pasos para mantenerse a salvo”, dijo un portavoz de la alcaldía neoyorkina anticipando el video.

Una guerra nuclear sumiría a la Tierra en una ‘pequeña era de hielo’

El video contiene 3 pasos clave y simples para enfrentar un ataque, que son: “encerrarse, permanecer adentro y estar atentos” a las transmisiones de radio, televisión y redes sociales sobre qué hacer a continuación.

“No salgas hasta que los funcionarios digan que es seguro”, dice el video, que recomienda no encerrarse en un automóvil, ni agacharse o cubrirse. Preferiblemente, las personas deben escapar a un refugio subterráneo.

Y agregan: “Si estabas afuera después de la explosión, límpiate de inmediato. Quítate y guarda en una bolsa toda la ropa exterior para mantener el polvo o las cenizas radiactivos alejados de su cuerpo”.

Rusia exhibe sus armas y dice que puede destruir a todos los países de la OTAN "en media hora"

En un comunicado publicado con el video, el comisionado de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York, Zach Iscol, dijo que la ciudad de Nueva York tiene “una multitud de recursos gratuitos para que los neoyorquinos se preparen para emergencias”, incluidos eventos que no son frecuentes.

“A medida que el panorama de amenazas continúa evolucionando, es importante que los neoyorquinos sepan que nos estamos preparando para cualquier amenaza inminente y les brindamos los recursos que necesitan para mantenerse seguros e informados”, dijo el funcionario.

"Poseidón", la poderosa arma nuclear con la que Putin puede "borrar del mapa" al Reino Unido

“Sabemos que este material es muy serio y puede dar miedo, francamente, pero es muy importante”, dijo otra funcionaria del área, quien sin embargo remarcó que no existe una amenaza específica en estos momento.

La ciudad de Nueva York siente desde hace mucho tiempo que será víctima de un ataque nuclear en el futuro, especialmente desde que, en 2018, un error en el sistema de alerta de Hawai advirtió sobre un ataque con misiles nucleares que tuvo eco en todo el mundo.

En ese entonces, los funcionarios de Nueva York enviaron una alerta a toda la ciudad en la que recomendaban: “No miren la explosión, busquen refugio dentro de los 20 minutos posteriores a la alerta, planeen quedarse en un refugio de 24 a 48 horas y consigan comida y agua, siempre esperen más instrucciones antes de salir”.

El video fue difundido semanas después de que los medios estatales rusos emitieron una nueva amenaza nuclear contra Estados Unidos, afirman que Putin puede acabar con toda la costa este y oeste con solo cuatro misiles.



Rusia advirtió que el peligro de una Tercera Guerra Mundial "es grave y es real"

La amenaza rusa contra EEUU: “No se engañen... no quedará nada”

Alexei Zhuravlev, considerado un vocero de Putin, volvió a advertir esta semana que “no quedaría nada” en ninguna de las costas estadounidenses después de que Rusia atacara con su nueva bomba nuclear “Sarmat 2”, y que la nube de ceniza sería “visible desde México”.

Hablando en el canal Rossiya 1, Zhuravlev se refirió a un informe de la cadena estadounidense CBS News en el que se discutía cómo sería un ataque nuclear sobre Nueva York, y dijo que hicieron los cálculos “incorrectamente”.

En la nota, el periodisra Tony Dokoupil graficó un ataque con una bomba del tamaño de la que EEUU arrojó sobre Hiroshima en 1945, y habló sobre una nube de hongo que superarían al edificio Empire State y destruiría gran parte de Manhattan.

“Son muy divertidos. ¿Qué métodos están usando?”, se burló Zhuravlev. “Les diré de manera competente que para destruir toda la costa este de los EEUU, se necesitan dos misiles Sarmat 2 y dos misiles para la costa oeste”.

Zelenski advirtió las consecuencias de una explosión nuclear: “Sería el final de todo, habría que evacuar Europa”

“Cuatro misiles y no quedará nada”, advirtió el vocero de Putin. “Piensan que el hongo atómico será más alto que un rascacielos. Pero ese hongo atómico será visible desde México”.

Hablando a los estadounidenses, les dijo: “No se engañen... no quedará nada. Se hacen ilusiones al respecto, que todo el mundo estará bien en caso de guerra nuclear… pero nadie estará bien”.

Desde el inicio de la invasión rusa contra Ucrania, el gobierno de Putin advirtió varias veces que Europa y Estados Unidos desaparecerían con un “apocalipsis nuclear”, si los aliados de la OTAN reaccionan contra Rusia.



El Apocalipsis nuclear, un escenario de película que ahora nadie descarta

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió en abril que había un “grave” riesgo de guerra nuclear.

Una nueva investigación sugirió recientemente que si alguna vez hubiera una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos, esta probablemente desencadenaría una “Pequeña Edad de Hielo” diezmaría a la humanidad y que duraría miles de años.

En ese escenario, las tormentas de fuego liberarían hollín y humo en la atmósfera superior que bloquearía el Sol y provocaría las pérdidas de las cosechas en todo el mundo. Las temperaturas globales descenderían unos 10 grados centígrados.

En el mayor escenario, la recuperación del océano probablemente tomaría décadas en la superficie y cientos de años en las profundidades, dijeron los investigadores de la Universidad Estatal de Luisiana en el estudio.

