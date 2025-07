“Todo bien con Elon”: el mensaje del Gobierno hacia Musk

El exasesor de Donald Trump y magnate Elon Musk ensayó una autocrítica por el uso de la motosierra con Javier Milei y el hecho no pasó desapercibido para el Gobierno, que este martes bajó un mensaje: no confrontar con el Ejecutivo. En horas de la tarde, cuando el mensaje de Musk comenzó a circular con potencia, fuentes oficiales recalcaron que es innecesario polemizar con él dada la relación de cercanía que tiene con el Presidente.

“Está todo bien con Elon”. De este modo, en la Casa Rosada le bajaron los decibeles a un posteo en X de impacto y que asombró a más de un funcionario. Hasta este martes, el vínculo entre Milei y Musk no había mostrado cortocircuitos y, de hecho, cuando el sudafricano y el líder de la Casa Blanca escalaron su enfrentamiento, el referente libertario se cuidó mucho de no tomar partido por ninguno. Una manera de cuidar los nexos con ambos.

Juicio por YPF: los fondos demandantes estarían dispuestos a negociar tras el fallo de Preska

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los encuentros de el jefe de Estado y el empresario no fueron pocos y hasta el economista lo denominó “amigo”. La conexión fue tan sólida que en la última reunión, en la Conferencia de Acción Conservadora (CPAC) celebrada en Estados Unidos, el Presidente subió al escenario y le regaló una motosierra plateada. Motosierra que el ejecutivo tomó con las dos manos y la exhibió ante los presentes.

Pero ese gesto le valió cuestionamientos al magnate, como sucedió este martes con un posteo de un usuario que le espetó: "Quizás no deberías haber subido la motosierra al escenario y haberte portado como un tonto. Quizás podrías haber hecho más si no te preocupara tanto verte bien". Musk, muy crítico de Trump tras dejar su puesto en el elenco de gobierno del republicano, admitió que era un "punto válido". No solo eso: soltó que "Milei me dio la motosierra entre bastidores y la usé, pero, en retrospectiva, me faltó empatía".

ML